Сборные Италии и Украины сыграли вничью в товарищеском матче

На 55-й минуте встречи нападающий итальянской команды Федерико Бернардески забил гол в ворота Андрея Пятова. Через 7 минут полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сравнял счёт в матче.

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии в гостях сыграет с командой Польши 14 октября, а украинская сборная примет соперников по группе 1 лиги B — национальную команду Чехии — 16 октября. Италия имеет в активе одно очко и занимает последнее место в 3-й группе лиги A, Украина (6) располагается на первой строчке в своей группе.