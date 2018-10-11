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00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные Италии и Украины сыграли вничью в товарищеском матче

Сборные Италии и Украины провели товарищеский матч в рамках подготовки к очередному туру группового этапа Лиги наций. Встреча состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:1.

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Источник: AFP 2018

На 55-й минуте встречи нападающий итальянской команды Федерико Бернардески забил гол в ворота Андрея Пятова. Через 7 минут полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сравнял счёт в матче.

В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии в гостях сыграет с командой Польши 14 октября, а украинская сборная примет соперников по группе 1 лиги B — национальную команду Чехии — 16 октября. Италия имеет в активе одно очко и занимает последнее место в 3-й группе лиги A, Украина (6) располагается на первой строчке в своей группе.

Италия 1:1
Первый тайм: 0:0
Украина
10.10.2018, 21:45 матчи: Сборные Luigi Ferraris
Главные тренеры
Роберто Манчини Андрей Шевченко
Голы
55′ Федерико Бернардески  
  Руслан Малиновский 62′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 22
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 14
90+4′ Федерико Кьеза 25
88′ Кристиано Бираги 15
Доменико Кришито 4
51′ 70′ Марко Верратти 6
Джакомо Бонавентура 5
78′ Николо Барелла 23
Лоренцо Пеллегрини 7
84′ Алессандро Флоренци 24
Кристиано Пиччини 2
78′ Лоренцо Инсинье 10
Доменико Берарди 11
57′ Федерико Бернардески 20
Чиро Иммобиле 17
12 Андрей Пятов
5 Никита Бурда 47′
22 Николай Матвиенко
8 Руслан Малиновский
17 Александр Зинченко
21 Александр Караваев
20 Ярослав Ракицкий 88′ 36′
4 Сергей Кривцов
10 Евгений Коноплянка 73′
13 Иван Петряк
11 Ромеру Бонфим Марлос 46′
15 Виктор Цыганков
16 Сергей Сидорчук 56′
6 Тарас Степаненко
18 Роман Яремчук 76′
9 Артем Кравец 90′
2 Богдан Бутко
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 5
15 Угловые 3
11 Фолы 12
8 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Раде Обренович (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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