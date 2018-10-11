Текущие события
Футбол. Сборные
15:00
Гонконг
Таиланд
Футбол. Сборные
18:00
ОАЭ
Гондурас
Футбол. Сборные
19:00
Кувейт
Ливан
Футбол. Сборные
19:15
Бахрейн
Сирия
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:00
Ирак
Аргентина
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Шотландия
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Черногория
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Фарерские острова
Азербайджан
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Мальта
Футбол. Сборные
21:45
Уэльс
Испания
Футбол. Сборные
22:00
Франция
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Россия
Швеция
Все события
Фоторепортажи
8Как российские клубы играли с «Реалом»
14Нурмагомедов победил Макгрегора
11:05 (мск), источник: Vesti.kz

Юношеская сборная Казахстана пропустила десять мячей от Португалии на старте отбора на Евро-2019

Португальцы забили по пять мячей в каждом из таймов.

Наверх

Юношеская сборная Казахстана по футболу (U-17) потерпела крупное поражение от команды Португалии в стартовом матче отборочного турнира на чемпионате Европы-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Игоря Свечникова пропустили в свои ворота десять безответных мячей. Португальцы забили по пять голов в каждом из таймов.

В другом матче этой группы сборная Беларуси сыграла вничью с командой Уэльса — 2:2.

Свой следующий матч сборная Казахстана проведет 13 октября с командой Уэльса, а спустя три дня сыграет с Беларусью.

Состав юношеской сборной Казахстана U-17:

Вратари: Константин Пузанов («Динамо Минск», Беларусь), Адиль Джанайдар, Владимир Бирюков (оба — «Кайрат»);.

Защитники: Жасулан Ержигит (академия «Оңтүстік»), Дамир Касабулат, Арсен Азатов, Владислав Бутырин, Александр Широбоков, Лев Кургин (все — «Кайрат»), Тенизбай Абдурахманов, Юрий Аханов (оба — «Астана»);.

Полузащитники: Магжан Бауржан, Адилет Куаныш (оба — «Кайсар М»), Кахрамон Хасанов (академия «Оңтүстік»), Айбар Кусаинов, Ален Айманов, Абдулла Шен (все — «Кайрат»), Нургайни Бурибаев («Астана»);.

Нападающие: Адилхан Добай (академия «Оңтүстік»), Байжан Маделхан («Кайрат»);.

Тренерский штаб: Игорь Свечников — старший тренер, Иван Азовский — ассистент старшего тренера, Ерлан Махамбедиев — ассистент старшего тренера, Александр Убыкин — тренер вратарей, Сергей Елисеев — врач, Станислав Ведлер — массажист, Динмухамед Оралов — менеджер.

Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Нурмагомедов раскрыл подробности оскорблении от тренера МакГрегора во время боя
Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше?
Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас»
Интриги дня КХЛ: «Салават» подтолкнет Титова к отставке
Сейчас или никогда: ученица Тутберидзе едет за рекордом
«Химки» начнут сезон матчем с «Олимпиакосом»
Сборная России идет на повышение
Новый шлем вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» украсит матрешка (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь