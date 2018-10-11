Юношеская сборная Казахстана пропустила десять мячей от Португалии на старте отбора на Евро-2019

Юношеская сборная Казахстана по футболу (U-17) потерпела крупное поражение от команды Португалии в стартовом матче отборочного турнира на чемпионате Европы-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Игоря Свечникова пропустили в свои ворота десять безответных мячей. Португальцы забили по пять голов в каждом из таймов.

В другом матче этой группы сборная Беларуси сыграла вничью с командой Уэльса — 2:2.

Свой следующий матч сборная Казахстана проведет 13 октября с командой Уэльса, а спустя три дня сыграет с Беларусью.

Состав юношеской сборной Казахстана U-17:

Вратари: Константин Пузанов («Динамо Минск», Беларусь), Адиль Джанайдар, Владимир Бирюков (оба — «Кайрат»);.

Защитники: Жасулан Ержигит (академия «Оңтүстік»), Дамир Касабулат, Арсен Азатов, Владислав Бутырин, Александр Широбоков, Лев Кургин (все — «Кайрат»), Тенизбай Абдурахманов, Юрий Аханов (оба — «Астана»);.

Полузащитники: Магжан Бауржан, Адилет Куаныш (оба — «Кайсар М»), Кахрамон Хасанов (академия «Оңтүстік»), Айбар Кусаинов, Ален Айманов, Абдулла Шен (все — «Кайрат»), Нургайни Бурибаев («Астана»);.

Нападающие: Адилхан Добай (академия «Оңтүстік»), Байжан Маделхан («Кайрат»);.