Манчини: Мне надоело не побеждать

«Мы должны быть более хладнокровными во время использования моментов, потому что победу приносят голы. Изо всех сил старались повести в счёте, создав множество моментов, тогда как Украина забила уже со второго удара. К сожалению, именно так на данный момент складываются наши дела, и нам нужно над этим работать.

Мне тоже надоело не побеждать, как и всем. Однако есть позитивный момент -команда в больших отрезках показывала хороший футбол. Это была товарищеская игра. Надеемся, что с воскресенья мы начнём побеждать. Понятно, что болельщики расстраиваются, когда их команда не побеждает, но мы не должны выслушивать насмешки. Если бы мы забили ещё один гол, все были бы довольны нашей игрой. Считаю, дело только в результате", — цитирует Манчини Football Italia.