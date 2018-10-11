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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини: Мне надоело не побеждать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после товарищеской встречи с Украиной (1:1) прокомментировал факт того, что национальная команда победила только в одном матче из 10 последних.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы должны быть более хладнокровными во время использования моментов, потому что победу приносят голы. Изо всех сил старались повести в счёте, создав множество моментов, тогда как Украина забила уже со второго удара. К сожалению, именно так на данный момент складываются наши дела, и нам нужно над этим работать.

Мне тоже надоело не побеждать, как и всем. Однако есть позитивный момент -команда в больших отрезках показывала хороший футбол. Это была товарищеская игра. Надеемся, что с воскресенья мы начнём побеждать. Понятно, что болельщики расстраиваются, когда их команда не побеждает, но мы не должны выслушивать насмешки. Если бы мы забили ещё один гол, все были бы довольны нашей игрой. Считаю, дело только в результате", — цитирует Манчини Football Italia.

Италия 1:1
Первый тайм: 0:0
Украина
10.10.2018, 21:45 матчи: Сборные Luigi Ferraris
Главные тренеры
Роберто Манчини Андрей Шевченко
Голы
55′ Федерико Бернардески  
  Руслан Малиновский 62′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 22
Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 14
90+4′ Федерико Кьеза 25
88′ Кристиано Бираги 15
Доменико Кришито 4
51′ 70′ Марко Верратти 6
Джакомо Бонавентура 5
78′ Николо Барелла 23
Лоренцо Пеллегрини 7
84′ Алессандро Флоренци 24
Кристиано Пиччини 2
78′ Лоренцо Инсинье 10
Доменико Берарди 11
57′ Федерико Бернардески 20
Чиро Иммобиле 17
12 Андрей Пятов
5 Никита Бурда 47′
22 Николай Матвиенко
8 Руслан Малиновский
17 Александр Зинченко
21 Александр Караваев
20 Ярослав Ракицкий 88′ 36′
4 Сергей Кривцов
10 Евгений Коноплянка 73′
13 Иван Петряк
11 Ромеру Бонфим Марлос 46′
15 Виктор Цыганков
16 Сергей Сидорчук 56′
6 Тарас Степаненко
18 Роман Яремчук 76′
9 Артем Кравец 90′
2 Богдан Бутко
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 5
15 Угловые 3
11 Фолы 12
8 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Раде Обренович (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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