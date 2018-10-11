Сыграет ли сборная Китая в чемпионате России? В Поднебесной стартовал необычный проект

Источник: Спорт-Экспресс

Приказ сверху

Эта осень войдет в историю китайского и мирового футбола. Местная федерация (с подачи Главного управления по делам спорта КНР) организовала необычный сбор. На него в приказном порядке вызваны футболисты из команд суперлиги и первого дивизиона.

«Что тут такого? — спросите вы. — Сборы спортсменов — привычное дело. В том числе в футболе».

Но дело в том, что игроков элементарно вырвали из команд, когда чемпионат и первенство Поднебесной еще не закончились. В той же суперлиге на момент вызова оставалось провести еще шесть туров. И не сыгран финал Кубка.

И предваряя еще один вопрос читателей, сообщу, что сбор не кратковременный. Он продлится… до 28 декабря.

Все это время игроки будут жить вместе и работать по особенной программе. Интересно, кто возьмет на себя оплату их труда и возмещение неполученной прибыли — например, премиальных за победы в матчах чемпионата, если таковые предусмотрены клубными контрактами?

Кто вызван

Приказ приехать на сбор получили 55 игроков в возрасте до 25 лет. Представлены следующие команды суперлиги и первой лиги: «Шаньдун Лунэн» (6 человек), «Гуанчжоу Эвергранд» (5), «Чанчунь Ятай», «Чунцин», «Цзянсу Сунин» (по 4), «Хэбэй Чайна Форчун», «Гуанчжоу Фули», «Хэнань Цзянье», «Далянь Ифан» (по 3), «Шанхай Шанган», «Тяньцзинь Цюаньцзянь», «Гуйчжоу Хэнфэн», «Бэйцзин Гоань», «Шанхай Шэньхуа», «Тяньцзинь Тэда», «Ляонин Хунюнь», «Ухань» (по 2), «Бэйцзин Жэньхэ», «Бэйцзин Энтерпрайз», «Мэйчжоу Хакка», «Мэйчжоу Мэйсянь» (по 1).

К слову, ни один из этих клубов публично не осудил происходящее. Хотя некоторые лишились ключевых футболистов.

В сборе участвуют только местные тренеры. Марчелло Липпи в это время ведет занятия с «настоящей» первой сборной Китая, которая сыграет два товарищеских матча — с Индией и Сирией.

Две сборные

По завершении сбора все футболисты вернутся в свои клубы. Но, возможно, только на время. Ходят слухи, что из этих 55 игроков составят две сборные. Одну из них заявят для участия в чемпионате Китая-2019, другую — в первенстве Поднебесной.

А вчера пошли разговоры, что местные футбольные чиновники уже предложили новую идею — договориться с одной из стран Восточной Европы. И заявить эту «суперкоманду» в иностранный чемпионат. Вы можете представить такого «соперника» в российских соревнованиях?

Кстати, у китайцев уже был неудачный опыт участия их сборной в зарубежном турнире. Юниорскую команду (игроки в возрасте до 20 лет) по контракту с Германским футбольным союзом заявили в четвертый немецкий дивизион. Несмотря на возражения нескольких клубов этой лиги.

Гости успели провести только один матч, на который собрались протестующие против некоторых направлений политики Поднебесной. Китайцам такая обстановка категорически не понравилась, а немцы не гарантировали того, что подобное не повторится. В итоге юниоры вернулись домой, так и не получив тот опыт, на который рассчитывали.

Цель

Для чего организован такой уникальный проект? Создать сильную сборную. Способную успешно пройти отборочный турнир чемпионата мира-2022 и сыграть в Катаре.

Особенности сбора

Занятия начались в спортивном университете в Пекине. В течение четырех дней футболистов собирались учить «коллективизму».

В соцсети уже попало одно из странных упражнений с барабаном, веревками и мячом, которое выполняли игроки.

Видимо, отрабатывали слаженность и коллективную ответственность. Их также ждут психологические тесты.

Затем до конца октября они должны пройти сбор на военной базе в районе Тайаня в провинции Шаньдун. Говорят, как раз в тех местах тренируется китайский спецназ. Любопытно, чему там научат футболистов?

Не знаю, шутка это или нет, но поговаривают, что игрокам придется пробежать 40-километровый кросс. Причем 5 километров нужно будет преодолеть в противогазах.

Тех, кто проявит недовольство или несогласие с методами «обучения», выгонят со сбора и отстранят от участия в турнирах под эгидой федерации футбола Китая.

Третья часть занятий, видимо, все же будет полностью спортивной. Пять с лишним десятков игроков перевезут на базу в Куньмин.

Что скажет ФИФА