Текущие события
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Россия0
Швеция0
Футбол. Сборные
11.10
Франция2
Исландия2
Футбол. Лига наций
11.10
Польша2
Португалия3
Футбол. Лига наций
11.10
Израиль2
Шотландия1
Футбол. Лига наций
11.10
Литва1
Румыния2
Футбол. Лига наций
11.10
Черногория0
Сербия2
Футбол. Лига наций
11.10
Фарерские острова0
Азербайджан3
Футбол. Лига наций
11.10
Косово3
Мальта1
Футбол. Сборные
11.10
Уэльс1
Испания4
Футбол. Сборные
02:30
США
Колумбия
Футбол. Сборные
11.10
Ирак0
Аргентина4
Футбол. Сборные
11.10
Турция0
Босния и Герцеговина0
Футбол. Сборные
04:30
Мексика
Коста-Рика
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн0
Сирия1
Футбол. Сборные
11.10
Кувейт1
Ливан0
Футбол. Сборные
11.10
ОАЭ1
Гондурас1
Футбол. Сборные
11.10
Гонконг0
Таиланд1
Все события
Фоторепортажи
8Как российские клубы играли с «Реалом»
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
11 октября, источник: Р-Спорт

Сборные Турции и Боснии и Герцеговины сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Турции сыграли вничью с командой Боснии и Герцеговины в товарищеской встрече.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в турецком городе Ризе, завершилась со счетом 0:0.

Сборная Турции является соперником команды России по группе 2 дивизиона B в Лиге наций УЕФА. Первый матч команд, прошедший 7 сентября в Турции, завершился победой сборной России со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 14 октября в Сочи.

Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Босния и Герцеговина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Семин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
Нурмагомедов рассказал Путину о причинах агрессивного поведения
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина?
Хабиб вступился за друга. Он грозится уйти из UFC
Три российские биатлонистки планируют уйти в декрет
Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ
ЦСКА обыграл «Барселону» в стартовом матче Евролиги
Россия играет со Швецией в Лиге наций (видео)
Ибрагимович зимой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь