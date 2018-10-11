Сборные Турции и Боснии и Герцеговины сыграли вничью в товарищеском матче
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Турции сыграли вничью с командой Боснии и Герцеговины в товарищеской встрече.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Турции сыграли вничью с командой Боснии и Герцеговины в товарищеской встрече.
Встреча, состоявшаяся в турецком городе Ризе, завершилась со счетом 0:0.
Сборная Турции является соперником команды России по группе 2 дивизиона B в Лиге наций УЕФА. Первый матч команд, прошедший 7 сентября в Турции, завершился победой сборной России со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 14 октября в Сочи.