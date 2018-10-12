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00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Алькасера помог сборной Испании разгромить Уэльс в товарищеском матче

Национальная команда Испании одержала крупную победу над сборной Уэльса в товарищеском матче.

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Встреча прошла в Уитеншоу (Англия) на стадионе «Энтони Тейлор» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанцев.

В первом тайме голы забили защитник Серхио Рамос и нападающий Пако Алькасер, оформивший дубль. После перерыва забитым мячом отметился защитник Марк Бартра. Автором единственного гола Уэльса стал форвард Сэм Воукс, отличившийся на 89-й минуте.

Напомним, на минувшем чемпионате мира, который летом 2018 года прошёл в России, сборная Испании финишировала на первом месте в группе B, набрав пять очков в трёх матчах. В 1/8 финала испанцы встретились с национальной команды России. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержали подопечные Станислава Черчесова — 4:3.

Уэльс 1:4
Первый тайм: 0:3
Испания
11.10.2018, 21:45 матчи: Сборные Millennium
Главные тренеры
Райан Гиггз Энрике Луис
Голы
89′ Сэм Воукс  
  Пако Алькасер 8′
  Серхио Рамос 19′
  Пако Алькасер 29′
  Марк Бартра 74′
Составы
Уэйн Хеннесси 1
Крис Гантер 2
Коннор l Робертс 14
Аарон Рэмси 10
Сэм Воукс 9
62′ Бен Дэйвис 4
Джаз Ричардс 3
46′ Эшли Уильямс 6
Джеймс Честер 5
62′ Деклан Джон 13
Мэтт Смит 23
50′ Итен Ампаду 15
Энди Кинг 8
62′ Джо Аллен 7
Том Лоуренс 11
48′ Харри Уилсон 18
Дэвид Брукс 19
3 Рауль Альбиоль
18 Хосе Гайя
16 Родриго Эрнандес
22 Дани Себальос
7 Альваро Мората
1 Давид де Хеа 46′
13 Кепа Аррисабалага
14 Сесар Аспиликуэта 63′
2 Хонатан Хонни Кастро
15 Серхио Рамос 46′
21 Марк Бартра
6 Ньигес Сауль 46′
8 Коке
9 Пако Алькасер 73′
17 Яго Аспас
11 Хесус Хоакин Сусо 81′
19 Морено Родриго
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 7
3 Угловые 4
10 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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