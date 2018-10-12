Дубль Алькасера помог сборной Испании разгромить Уэльс в товарищеском матче

Встреча прошла в Уитеншоу (Англия) на стадионе «Энтони Тейлор» и завершилась со счётом 4:1 в пользу испанцев.

В первом тайме голы забили защитник Серхио Рамос и нападающий Пако Алькасер, оформивший дубль. После перерыва забитым мячом отметился защитник Марк Бартра. Автором единственного гола Уэльса стал форвард Сэм Воукс, отличившийся на 89-й минуте.

Напомним, на минувшем чемпионате мира, который летом 2018 года прошёл в России, сборная Испании финишировала на первом месте в группе B, набрав пять очков в трёх матчах. В 1/8 финала испанцы встретились с национальной команды России. Основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержали подопечные Станислава Черчесова — 4:3.