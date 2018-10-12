Автогол и пенальти помогли сборной Франции избежать поражения от Исландии

Встреча прошла в Генгаме (Франция) на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал хавбек исландцев Биркир Бьярнасон, отличившийся на 30-й минуте. В начале второго тайма защитник Кари Арнасон увеличил преимущество своей команды. На 86-й минуте защитник Исландии Холмар Эрн Эйолфссон забил в свои ворота. Ничью французом принёс нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти в концовке игры.