Автогол и пенальти помогли сборной Франции избежать поражения от Исландии

Встреча прошла в Генгаме (Франция) на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал хавбек исландцев Биркир Бьярнасон, отличившийся на 30-й минуте. В начале второго тайма защитник Кари Арнасон увеличил преимущество своей команды. На 86-й минуте защитник Исландии Холмар Эрн Эйолфссон забил в свои ворота. Ничью французом принёс нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти в концовке игры.
Сборная Франции — действующий чемпион мира. В финале ЧМ-2018, который летом прошёл в России, команда Дидье Дешама нанесла поражение национальной команде Хорватии со счётом 4:2.