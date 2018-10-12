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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Автогол и пенальти помогли сборной Франции избежать поражения от Исландии

Национальная команда Исландии не сумела одержать победу над сборной Франции в товарищеском матче.

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Встреча прошла в Генгаме (Франция) на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал хавбек исландцев Биркир Бьярнасон, отличившийся на 30-й минуте. В начале второго тайма защитник Кари Арнасон увеличил преимущество своей команды. На 86-й минуте защитник Исландии Холмар Эрн Эйолфссон забил в свои ворота. Ничью французом принёс нападающий Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти в концовке игры.

Сборная Франции — действующий чемпион мира. В финале ЧМ-2018, который летом прошёл в России, команда Дидье Дешама нанесла поражение национальной команде Хорватии со счётом 4:2.

Франция 2:2
Первый тайм: 0:1
Исландия
11.10.2018, 22:00 матчи: Сборные Stade du Roudourou
Главные тренеры
Дидье Дешам Эрик Хамрен
Голы
86′ Холмар Эюйольфссон  
90′ Кильян Мбаппе  
  Биркир Бьяднасон 30′
  Кари Ауднасон 58′
Составы
Юго Ллорис 1
Бенжамен Павар 2
Преснель Кимпембе 3
Люка Динь 12
Стивен Н`Зонзи 15
89′ Оливье Жиру 9
46′ Рафаэль Варан 4
Курт Зума 22
67′ Поль Погба 6
Танги Ндомбеле 17
59′ Антуан Гризманн 7
Тома Лемар 8
67′ Усман Дембеле 11
Димитри Пайет 18
59′ Флориан Товен 20
Кильян Мбаппе 10
6 Рагнар Сигурдссон
14 Кари Ауднасон
15 Холмар Эюйольфссон 89′
8 Биркир Бьяднасон
16 Рунар Маур Сигюрьенссон 90+3′
13 Рунар Алекс Рунарссон 46′
1 Ханнес Тоур Халльдоурссон 77′
2 Биркир Сайварссон 81′
3 Йон Гудни Фьолусон
7 Йохан Гвюдмундссон 71′
4 Виктор Гудлаугур Пальссон
10 Гильфи Сигурдссон 80′
19 Рюрик Гисласон
21 Арнор Траустасон 59′
9 Колбейдн Сигтоурссон 89′
11 Альфред Финнбогасон 46′
17 Альберт Гвюдмундссон 90+3′
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 10
6 Угловые 8
6 Фолы 9
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Гонсалу Мартинш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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