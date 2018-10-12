Сборная Южной Кореи победила команду Уругвая в товарищеском матче
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Южной Кореи обыграли команду Уругвая в товарищеском матче.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Южной Кореи обыграли команду Уругвая в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся в Сеуле, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев мячи забили Хван Ыйджо (66-я минута) и Чон Уён (79). Автором гола у уругвайцев стал Матиас Весино (72).
На 66-й минуте нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин не реализовал пенальти.
В еще одном товарищеском матче сборная Японии разгромила команду Панамы — 3:0.
|Южная Корея
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Уругвай
|Бенту Паулу
|Фабиан Които
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1