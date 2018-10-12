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16:55 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Южной Кореи победила команду Уругвая в товарищеском матче

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Южной Кореи обыграли команду Уругвая в товарищеском матче.

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Встреча, состоявшаяся в Сеуле, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев мячи забили Хван Ыйджо (66-я минута) и Чон Уён (79). Автором гола у уругвайцев стал Матиас Весино (72).

На 66-й минуте нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин не реализовал пенальти.

В еще одном товарищеском матче сборная Японии разгромила команду Панамы — 3:0.

Южная Корея 2:1
Первый тайм: 0:0
Уругвай
12.10.2018, 14:00 матчи: Сборные Seoul World Cup Stadium
Главные тренеры
Бенту Паулу Фабиан Които
Голы
66′ Хван Ый Джо  
79′ Чон У Ен  
  Матиас Весино 72′
Нереализованные пенальти
66′ Сон Хын Мин  
Составы
Ким Сын Гю 1
Ли Ен 2
Хон Чхоль 14
Чан Хен Су 20
Чон У Ен 5
Нам Тэ Хи 8
Сон Хын Мин 7
78′ Ким Ен Гвон 19
Ким Мин Джэ 4
85′ Ки Сон Ен 16
Хван Ин Бом 22
78′ Хван Хи Чхан 11
Мун Сон Мин 12
67′ Хван Ый Джо 18
Сук Хюн Джун 9
1 Фернандо Муслера 65′
3 Диего Годин
19 Себастьян Коатес
22 Мартин Касерес
6 Родриго Бентанкур 75′
14 Лукас Торрейра
21 Эдинсон Кавани
8 Наитан Нандес 46′ 27′
13 Гастон Сильва
15 Матиас Весино 73′
16 Гастон Перейро
17 Диего Лаксальт 84′
4 Марсело Сараччи
11 Кристиан Стуани 62′
18 Макси Гомес
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 2
4 Угловые 3
8 Фолы 13
0 Офсайды 1
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