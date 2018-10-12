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23:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Бразилии обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Саудовской Аравии встречалась с командой Бразилии. Встреча завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.

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Источник: AFP 2018

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и защитник «Ювентуса» Алекс Сандро. В обоих случаях результативной передачей отметился нападающий «ПСЖ» Неймар. С 85-й минуты сборная Саудовской Аравии играла вдесятером после того, как голкипер Мохаммед Аль-Оваис получил красную карточку.

В октябре командам предстоит провести ещё по одному товарищескому матчу. 15-го числа сборная Саудовской Аравии сыграет с Ираком, а на следующий день Бразилия встретится с Аргентиной.

Саудовская Аравия 0:2
Первый тайм: 0:1
Бразилия
12.10.2018, 20:45 матчи: Сборные King Fahd International Stadium
Главные тренеры
Хуан Антонио Пицци Тите
Голы
  Габриэл Жезус 43′
  Алекс Сандру 90+7′
Составы
85′ Мохаммед Аль-Оваис 22
Али Аль-Булаихи 4
Омар Хавсави 5
Яссир Аль-Шахрани 13
Салман Аль-Фарадж 7
68′ Абдуллах Отаиф 14
72′ Мохаммед Аль-Бураик 6
Фахад Аль-Муваллад 19
90′ Салем Аль-Давсари 18
Хуссейн Сулимани 12
87′ Хаттан Бахбри 9
Мустафа Малайека 87
90′ Хуссейн Аль-Мокахви 16
Абдуррахман Гариб 19
80′ Абдулазиз Аль-Биши 20
Яхья Аль-Шехри 8
23 Эдерсон
6 Алекс Сандру
12 Пабло
13 Маркиньюс
8 Ренату Аугусту
14 Фабинью
10 Неймар
5 Каземиру 66′
17 Соуза Силва Уоллас
11 Филиппе Коутинью 72′
7 Ришарлисон
18 Фред 46′
21 Родригес Моура Лукас
9 Габриэл Жезус 72′
15 Артур
Статистика
1 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 0
2 Удары (всего) 11
0 Удары в створ 7
1 Угловые 5
12 Фолы 12
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Данни Маккели (Нидерланды)
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