Сборная Бразилии обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и защитник «Ювентуса» Алекс Сандро. В обоих случаях результативной передачей отметился нападающий «ПСЖ» Неймар. С 85-й минуты сборная Саудовской Аравии играла вдесятером после того, как голкипер Мохаммед Аль-Оваис получил красную карточку.