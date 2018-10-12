Сборная Бразилии обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Саудовской Аравии встречалась с командой Бразилии. Встреча завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.
В товарищеском матче сборная Саудовской Аравии встречалась с командой Бразилии. Встреча завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и защитник «Ювентуса» Алекс Сандро. В обоих случаях результативной передачей отметился нападающий «ПСЖ» Неймар. С 85-й минуты сборная Саудовской Аравии играла вдесятером после того, как голкипер Мохаммед
В октябре командам предстоит провести ещё по одному товарищескому матчу. 15-го числа сборная Саудовской Аравии сыграет с Ираком, а на следующий день Бразилия встретится с Аргентиной.
|Саудовская Аравия
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0:2
Первый тайм: 0:1
|Бразилия
|Хуан Антонио Пицци
|Тите
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|1
|Желтые карточки
|0
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Удары (всего)
|11
|0
|Удары в створ
|7
|1
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Данни Маккели (Нидерланды)