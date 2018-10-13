Текущие события
Футбол. Сборные
03:30
Перу
Чили
Футбол. Лига наций
12.10
Бельгия2
Швейцария1
Футбол. Лига наций
12.10
Хорватия0
Англия0
Футбол. Лига наций
12.10
Австрия1
Северная Ирландия0
Футбол. Лига наций
12.10
Греция1
Венгрия0
Футбол. Лига наций
12.10
Эстония0
Финляндия1
Футбол. Лига наций
12.10
Беларусь1
Люксембург0
Футбол. Лига наций
12.10
Молдавия2
Сан-Марино0
Футбол. Сборные
12.10
Саудовская Аравия0
Бразилия2
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Ротор
Футбол. Сборные
12.10
Катар4
Эквадор3
Футбол. Сборные
12.10
Шри Ланка1
Малайзия4
Футбол. Сборные
12.10
Сингапур2
Монголия0
Футбол. Сборные
12.10
Камбоджа2
Тимор2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Сочи
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Нижний Новгород
Футбол. Сборные
12.10
Южная Корея2
Уругвай1
Футбол. Сборные
12.10
Япония3
Панама0
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
12Дебют Еременко в «Спартаке»
01:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах забил за сборную Египта ударом с углового

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах отметился необычным голом за национальную команду в матче со сборной Свазиленда в квалификации Кубка африканских наций.

Наверх

Форвард английского клуба в концовке первого тайма при счёте 3:0 в пользу своей команды поразил ворота соперника ударом с углового. Из-за повреждения Салах не смог доиграть эту встречу до конца, однако это не помешало сборной Египта одержать победу со счётом 4:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что летом Салах вместе со сборной Египта выступил на чемпионате мира-2018, где команда заняла последнее место в группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

На счету Салаха три гола и одна результативная передача в 11 матчах за «Ливерпуль» во всех турнира этого сезона.

Египет
НовостиМатчиСоставСтатистика
Свазиленд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
«Обвинений в избиении водителя Павлу Мамаеву не предъявлялось»
Сборная России по футболу прибыла в Сочи на матч против Турции
Футболисты молодежной сборной России разгромили македонцев
Сборная Хорватии при пустых трибунах сыграла вничью с Англией
«Автомобилист» одержал семнадцатую победу подряд в КХЛ
Кадыров заявил о готовности взять Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Россиянин выиграл шестую золотую медаль на юношеской Олимпиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь