Салах забил за сборную Египта ударом с углового
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах отметился необычным голом за национальную команду в матче со сборной Свазиленда в квалификации Кубка африканских наций.
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах отметился необычным голом за национальную команду в матче со сборной Свазиленда в квалификации Кубка африканских наций.
Форвард английского клуба в концовке первого тайма при счёте 3:0 в пользу своей команды поразил ворота соперника ударом с углового.
Напомним, что летом Салах вместе со сборной Египта выступил на чемпионате мира-2018, где команда заняла последнее место в группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
На счету Салаха три гола и одна результативная передача в 11 матчах за «Ливерпуль» во всех турнира этого сезона.