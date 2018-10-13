Салах забил за сборную Египта ударом с углового

Форвард английского клуба в концовке первого тайма при счёте 3:0 в пользу своей команды поразил ворота соперника ударом с углового. Из-за повреждения Салах не смог доиграть эту встречу до конца, однако это не помешало сборной Египта одержать победу со счётом 4:1.

Напомним, что летом Салах вместе со сборной Египта выступил на чемпионате мира-2018, где команда заняла последнее место в группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.