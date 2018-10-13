Сборная Перу разгромила Чили в товарищеском матче
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Перу одержали крупную победу над командой Чили в товарищеской игре.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Перу одержали крупную победу над командой Чили в товарищеской игре.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Майами (США), завершилась со счетом 3:0 в пользу перуанцев. В составе победителей дубль оформил Педро Акино (74-я и 85-я минуты), еще один мяч в свои ворота забил чилийский защитник Энцо Роко (64).
Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва вышел в стартовом составе сборной Перу и был заменен на 88-й минуте.
|Рикардо Гарека
|Рейнальдо Руэда
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Армандо Вильярреаль (США)