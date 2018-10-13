Сборная Перу разгромила Чили в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Майами (США), завершилась со счетом 3:0 в пользу перуанцев. В составе победителей дубль оформил Педро Акино (74-я и 85-я минуты), еще один мяч в свои ворота забил чилийский защитник Энцо Роко (64).