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10:29 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Перу разгромила Чили в товарищеском матче

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Перу одержали крупную победу над командой Чили в товарищеской игре.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Майами (США), завершилась со счетом 3:0 в пользу перуанцев. В составе победителей дубль оформил Педро Акино (74-я и 85-я минуты), еще один мяч в свои ворота забил чилийский защитник Энцо Роко (64).

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва вышел в стартовом составе сборной Перу и был заменен на 88-й минуте.

Перу 3:0
Первый тайм: 0:0
Чили
13.10.2018, 03:30 матчи Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Рикардо Гарека Рейнальдо Руэда
Голы
64′ Энцо Роко  
75′ Педро Акино  
86′ Педро Акино  
Составы
Педро Гальесе 1
Андерсон Сантамария 4
Мигель Трауко 6
Кристиан Рамос 15
Луис Адвинкула 17
Йосимар Йотун 19
89′ Кристиан Куэва 10
Орасио Калькатерра 16
74′ Ренато Тапия 13
Педро Акино 23
85′ Рауль Руидиас 11
Йорди Рейна 26
76′ Андре Каррильо 18
Паоло Уртадо 7
76′ Эдисон Флорес 20
Энди Поло 14
12 Фернандо де Пауль
2 Эухенио Мена
3 Энцо Роко
4 Маурисио Исла
6 Гильермо Марипан
8 Артуро Видаль
16 Матиас Фернандес
17 Гари Медель 82′
21 Лоренсо Рейес
9 Николас Кастильо 61′
19 Виктор Давила
11 Жуниор Фернандес 67′
22 Анхело Энрикес
18 Анхело Сагаль 61′
24 Игнасио Херальдино
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
9 Угловые 3
12 Фолы 15
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Армандо Вильярреаль (США)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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