Олимпийская сборная Узбекистана разгромила «Локомотив»
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Поединок между Олимпийской сборной Узбекистана и «Локомотивом» завершился со счетом 1:0. Об этом пишет sports.uz.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Поединок между Олимпийской сборной Узбекистана и «Локомотивом» завершился со счетом 1:0. Об этом пишет sports.uz.
Автором единственного гола с пенальти на 42-й минуте встречи стал Шароф Мухиддинов.
Напомним, в сетябре Мирджалол Касымов стал главным тренером олимпийской сборной Узбекистана по футболу. Новый наставник сформирует команду молодых игроков (не моложе 21 года, U-21) и будет готовить спортсменов к Олимпийским играм в Токио.