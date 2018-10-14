Олимпийская сборная Узбекистана разгромила «Локомотив»

Автором единственного гола с пенальти на 42-й минуте встречи стал Шароф Мухиддинов.

Напомним, в сетябре Мирджалол Касымов стал главным тренером олимпийской сборной Узбекистана по футболу. Новый наставник сформирует команду молодых игроков (не моложе 21 года, U-21) и будет готовить спортсменов к Олимпийским играм в Токио.