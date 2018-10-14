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16:32 (мск), источник: Sputnik

Олимпийская сборная Узбекистана разгромила «Локомотив»

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Поединок между Олимпийской сборной Узбекистана и «Локомотивом» завершился со счетом 1:0. Об этом пишет sports.uz.

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Автором единственного гола с пенальти на 42-й минуте встречи стал Шароф Мухиддинов.

Напомним, в сетябре Мирджалол Касымов стал главным тренером олимпийской сборной Узбекистана по футболу. Новый наставник сформирует команду молодых игроков (не моложе 21 года, U-21) и будет готовить спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

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