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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Эдера помог сборной Португалии победить Шотландию в товарищеском матче

Национальная команда Португалии одержала победу над сборной Шотландии в товарищеском матче. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

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Источник: РИА "Новости"

Автором первого мяча стал нападающий Португалии Элдер Кошта, отличившийся на 43-й минуте. В середине второго тайма преимущество португальцев удвоил форвард Антонио Эдер. На 84-й минуте полузащитник Арминду Брума довёл счёт до разгромного. Единственный гол Шотландии на счету нападающего Стивен Нейсмит в компенсированное время.

Напомним, 11 октября сборные Португалии и Шотландии приняли участие в 3-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Португальцы на выезде обыграли Польшу (3:2), а шотландцы в гостях потерпели поражение от Израиля (1:2). В 5-м туре Португалия на выезде сыграет с Италией, а Шотландия в гостях встретится с Албанией. Оба матча состоятся 17 ноября.

Шотландия 1:3
Первый тайм: 0:1
Португалия
14.10.2018, 19:00 матчи: Сборные Hampden Park
Главные тренеры
Алекс Маклиш Фернанду Сантуш
Голы
90+3′ Стивен Нейсмит  
  Элдер Кошта 43′
  Эдер 74′
  Арминду Брума 84′
Составы
Крейг Гордон 1
Стивен О`Доннел 2
Эндрю Робертсон 3
Джек Хендри 4
Скотт Маккенна 5
Джеймс Форрест 7
Каллум Макгрегор 11
Стивен Нейсмит 10
67′ Джон Макгинн 6
Грэм Шинни 13
77′ Стюарт Армстронг 8
Кевин Макдональд 15
76′ Оливер Макберни 9
Гэри Маккэй-Стивен 17
4 Луиш Нету
5 Кевин Родригес
21 Седрик Суариш
9 Эдер
10 Элдер Кошта
22 Бету 86′
12 Клаудиу Рамуш
6 Рубен Диаш 57′
3 Педру Мендеш
13 Данилу Перейра 90′
14 Виллиам Карвалью
15 Сержиу Оливейра 56′ 30′
8 Ренату Санчеш
16 Бруну Фернандеш 68′
23 Жедсон Фернандеш
7 Арминду Брума 90′
17 Рафа Силва
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 5
5 Угловые 3
8 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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