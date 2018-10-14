Гол Эдера помог сборной Португалии победить Шотландию в товарищеском матче

Автором первого мяча стал нападающий Португалии Элдер Кошта, отличившийся на 43-й минуте. В середине второго тайма преимущество португальцев удвоил форвард Антонио Эдер. На 84-й минуте полузащитник Арминду Брума довёл счёт до разгромного. Единственный гол Шотландии на счету нападающего Стивен Нейсмит в компенсированное время.

Напомним, 11 октября сборные Португалии и Шотландии приняли участие в 3-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Португальцы на выезде обыграли Польшу (3:2), а шотландцы в гостях потерпели поражение от Израиля (1:2). В 5-м туре Португалия на выезде сыграет с Италией, а Шотландия в гостях встретится с Албанией. Оба матча состоятся 17 ноября.