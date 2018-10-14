Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Польша0
Италия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Израиль1
Албания0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Литва0
Черногория1
Футбол. Лига наций
19:00
Россия2
Турция0
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан1
Мальта1
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова1
Косово1
Футбол. Сборные
19:00
Шотландия1
Португалия3
Футбол. Лига наций
16:00
Румыния0
Сербия0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Тюмень1
Факел1
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
14Нурмагомедов победил Макгрегора
21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Гилерме вошёл в Клуб Льва Яшина, сыграв 100-й матч на ноль

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная России принимала на своём поле команду Турции. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ворота хозяев в этой встрече защищал голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. Для него эта игра стала 100-й на ноль в российском футболе. Таким образом, 32-летний футболист вошёл в Клуб Льва Яшина.

Фоторепортаж
Кто может заменить Акинфеева

Клуб Льва Яшина — символический клуб, в который входят советские и российские футбольные вратари, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх.

Сборная России (7 очков после 3 матчей) располагается на первом месте в турнирной таблице группы 2 в Лиге B. Турция (3 балла, 3 игры) — на втором месте. На третьем месте сборная Швеции (1 очко, 2 матча). Таким образом, Турция уже не сможет опередить Россию в турнирной таблице группы.

В заключительных встречах группы Турция примет на своём поле Швецию 17 ноября, а 20-го ноября скандинавской команде предстоит в домашних стенах встретиться с Россией.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Сборная России снова победила Турцию Луческу
Еще одного футболиста «Крыльев» задержали пьяным за рулем
У «Анжи» нет денег на билеты на самолет в Махачкалу
Вопрос дня: станет ли Федор Емельяненко чемпионом мира?
ЦСКА разгромил «Амур» в матче КХЛ, одержав 12-ю победу подряд
Попал под «Мерседес»: карьера россиянина в «Ф-1» под угрозой
Bellator опроверг слухи о договорном характере боя Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь