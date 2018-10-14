Гилерме вошёл в Клуб Льва Яшина, сыграв 100-й матч на ноль

Источник: РИА "Новости"

Ворота хозяев в этой встрече защищал голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. Для него эта игра стала 100-й на ноль в российском футболе. Таким образом, 32-летний футболист вошёл в Клуб Льва Яшина.

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Клуб Льва Яшина — символический клуб, в который входят советские и российские футбольные вратари, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх.

Сборная России (7 очков после 3 матчей) располагается на первом месте в турнирной таблице группы 2 в Лиге B. Турция (3 балла, 3 игры) — на втором месте. На третьем месте сборная Швеции (1 очко, 2 матча). Таким образом, Турция уже не сможет опередить Россию в турнирной таблице группы.