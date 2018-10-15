Вячеслав Глеб: Не доживем до времен, когда в Беларуси появится похожий на брата игрок
Белорусский нападающий Вячеслав Глеб поделился мнением о своём брате Александре, выступающем за БАТЭ.
Белорусский нападающий Вячеслав Глеб поделился мнением о своём брате Александре, выступающем за БАТЭ.
«Многие у нас пеняют на психологию и менталитет. Дескать,
Мой брат родился с мегаталантом, и, мне кажется, мы уже не доживём до тех времён, когда в нашей стране появится похожий игрок. Кроме того, Саша ещё очень стрессоустойчивый человек. В Германии вообще говорили: «То, что Саша родился в Беларуси, — это генетический сбой».
А мне выдержки не хватало. Если