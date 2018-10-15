Текущие события
Футбол. Сборные
19:30
Кувейт
Австралия
Футбол. Сборные
21:00
Саудовская Аравия
Ирак
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Эстония
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Молдавия
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Сан-Марино
Футбол. Сборные
21:45
Хорватия
Иордания
Футбол. Лига наций
14.10
Польша0
Италия1
Футбол. Лига наций
14.10
Израиль2
Албания0
Футбол. Лига наций
14.10
Литва1
Черногория4
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
8Емельяненко побил американца
11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Вячеслав Глеб: Не доживем до времен, когда в Беларуси появится похожий на брата игрок

Белорусский нападающий Вячеслав Глеб поделился мнением о своём брате Александре, выступающем за БАТЭ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Многие у нас пеняют на психологию и менталитет. Дескать, из-за этого не получается на Западе. А менталитет и психология — это самое важное. Играть в футбол умеют все, а вот быть стрессоустойчивым, не обращать внимания на какие-то негативные моменты — этому научиться сложно.

Мой брат родился с мегаталантом, и, мне кажется, мы уже не доживём до тех времён, когда в нашей стране появится похожий игрок. Кроме того, Саша ещё очень стрессоустойчивый человек. В Германии вообще говорили: «То, что Саша родился в Беларуси, — это генетический сбой».

А мне выдержки не хватало. Если что-то шло не так, как хотелось, психовал и вёл себя, скажем так, как русский, как белорус. Хотя по юношам я был действительно хорош, — цитирует Глеба-младшего Tribuna.com.

Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жена футболиста сборной России снялась с ним в откровенной фотосессии!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Сборная России снова победила Турцию Луческу
Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» стартует в Москве
СМИ: РФС возглавит председатель совета директоров «Зенита»
Манчини прервал черную серию, Италия наконец-то заиграла
Экс-защитник сборной Франции желал команде поражения в финале ЧМ
Московские «Локомотив» и «Динамо» провели товарищеские игры
Две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь