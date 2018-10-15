Вячеслав Глеб: Не доживем до времен, когда в Беларуси появится похожий на брата игрок

Источник: РИА "Новости"

«Многие у нас пеняют на психологию и менталитет. Дескать, из-за этого не получается на Западе. А менталитет и психология — это самое важное. Играть в футбол умеют все, а вот быть стрессоустойчивым, не обращать внимания на какие-то негативные моменты — этому научиться сложно.

Мой брат родился с мегаталантом, и, мне кажется, мы уже не доживём до тех времён, когда в нашей стране появится похожий игрок. Кроме того, Саша ещё очень стрессоустойчивый человек. В Германии вообще говорили: «То, что Саша родился в Беларуси, — это генетический сбой».