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16:22 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Японии победила команду Уругвая в товарищеском матче

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Футболисты сборной Японии одолели команду Уругвая в товарищеской игре.

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Встреча, состоявшаяся во вторник в Сайтаме (Япония), завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе японской команды дубль оформил Такуми Минамино (10-я и 66-я минуты), по мячу забили Юя Осако (36) и Рицу Доан (59). У уругвайцев отличились Гастон Перейро (28), Эдинсон Кавани (57) и Хонатан Родригес (75).

Япония 4:3
Первый тайм: 2:1
Уругвай
16.10.2018, 13:35 матчи: Сборные Saitama Stadium 2002
Главные тренеры
Хадзимэ Мориясу Оскар Табарес
Голы
10′ Такуми Минамино  
36′ Юя Осако  
59′ Рицу Доан  
66′ Такуми Минамино  
  Гастон Перейро 28′
  Эдинсон Кавани 57′
  Хонатан Родригес 75′
Составы
Масааки Хигасигути 1
Гента Миура 2
Юто Нагатомо 5
Ватару Эндо 6
Хироки Сакаи 19
Мая Йосида 22
Рицу Доан 21
Такуми Минамино 9
Юя Осако 15
74′ Гаку Сибасаки 7
Тосихиро Аояма 17
87′ Сея Накадзима 10
Генки Харагути 8
1 Фернандо Муслера
3 Диего Годин
4 Марсело Сараччи 53′
19 Себастьян Коатес
17 Диего Лаксальт
21 Эдинсон Кавани
22 Мартин Касерес 64′
20 Камило Майяда
6 Родриго Бентанкур 45′
5 Федерико Вальверде
14 Лукас Торрейра 74′
8 Наитан Нандес
16 Гастон Перейро 77′
18 Макси Гомес 85′
11 Кристиан Стуани
10 Джорджиан Де Арраскаэта 45′
9 Хонатан Родригес
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0 Красные карточки 0
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Главный судья Ко Хен Чин (Южная Корея)
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