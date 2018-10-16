Сборная Японии победила команду Уругвая в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся во вторник в Сайтаме (Япония), завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе японской команды дубль оформил Такуми Минамино (10-я и 66-я минуты), по мячу забили Юя Осако (36) и Рицу Доан (59). У уругвайцев отличились Гастон Перейро (28), Эдинсон Кавани (57) и Хонатан Родригес (75).