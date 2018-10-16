Текущие события
Футбол. Сборные
02:30
США
Перу
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Коста-Рика
Футбол. Лига наций
16.10
Франция2
Германия1
Футбол. Лига наций
16.10
Украина1
Чехия0
Футбол. Лига наций
16.10
Ирландия0
Уэльс1
Футбол. Лига наций
16.10
Норвегия1
Болгария0
Футбол. Лига наций
16.10
Словения1
Кипр1
Футбол. Лига наций
16.10
Латвия0
Грузия3
Футбол. Лига наций
16.10
Гибралтар2
Лихтенштейн1
Футбол. Сборные
16.10
Дания2
Австрия0
Футбол. Сборные
16.10
Бельгия1
Нидерланды1
Футбол. Сборные
16.10
Швеция1
Словакия1
Футбол. Сборные
16.10
Бразилия1
Аргентина0
Футбол. Сборные
04:45
Мексика
Чили
Футбол. Лига наций
16.10
Армения4
Македония0
Футбол. Сборные
16.10
Иран2
Боливия1
Футбол. Сборные
16.10
Оман0
Эквадор0
Футбол. Сборные
16.10
ОАЭ0
Венесуэла2
Футбол. Лига наций
16.10
Казахстан4
Андорра0
Футбол. Сборные
16.10
Узбекистан2
Катар0
Футбол. Сборные
16.10
Китай2
Сирия0
Футбол. Сборные
16.10
Индонезия1
Гонконг1
Футбол. Сборные
16.10
Южная Корея2
Панама2
Футбол. Сборные
16.10
Япония4
Уругвай3
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
8Емельяненко побил американца
16 октября, источник: ТАСС

Гол Миранды на 93-й минуте принес бразильцам победу над сборной Аргентины по футболу

ТАСС, 16 октября. Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мяч забил Жуан Миранда (90+3) с передачи Неймара. Для центрального защитника итальянского «Интера» этот гол стал третьим в составе бразильской команды. Ранее он забивал в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2018 с колумбийцами (6 сентября 2016 года) и в товарищеской встрече со сборной России (23 марта 2018 года).

Эта игра стала 115-й между сборными Бразилии и Аргентины. В 46 встречах победу одерживали бразильцы, в 43 — аргентинцы.

Бразилия 1:0
Первый тайм: 0:0
Аргентина
16.10.2018, 20:45 матчи: Сборные King Abdullah Sports City
Главные тренеры
Тите Лионель Скалони
Голы
90+3′ Миранда  
Составы
Алиссон 1
Филипе Луис 16
71′ Миранда 3
Маркиньюс 13
Филиппе Коутинью 11
Артур 15
Роберту Фирмину 20
Каземиру 5
66′ Неймар 10
53′ Данилу 2
Фабинью 14
65′ Габриэл Жезус 9
Ришарлисон 7
1 Серхио Ромеро
26 Ренсо Саравия 69′
6 Херман Пеццела
17 Николас Отаменди
5 Леандро Паредес 18′
30 Родриго Батталья 84′
3 Николас Тальяфико 82′
8 Маркос Акунья
20 Джовани Ло Сельсо 73′ 64′
18 Эдуардо Сальвио
9 Мауро Икарди 88′
19 Джованни Симеоне
21 Пауло Дибала 58′
27 Лаутаро Мартинес
11 Анхель Корреа 67′ 62′
7 Роберто Перейра
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 3
2 Угловые 4
21 Фолы 14
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аргентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб победил, но это пиррова победа
Удар россиянина был настолько точный, что американец рухнул на канвас
Кто и зачем защищает Александра Кокорина и Павла Мамаева
Стала известна дата боя Емельяненко в финале Гран-при Bellator
Футболисты молодежной сборной России не смогли пробиться на Евро
Сборная Франции обыграла команду Германии в матче Лиги наций
СМИ сомневаются, что Нурмагомедов выйдет против Мейвезера
«Спартак» не имеет претензий к комментатору матча против СКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь