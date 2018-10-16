Гол Миранды на 93-й минуте принес бразильцам победу над сборной Аргентины по футболу

Мяч забил Жуан Миранда (90+3) с передачи Неймара. Для центрального защитника итальянского «Интера» этот гол стал третьим в составе бразильской команды. Ранее он забивал в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2018 с колумбийцами (6 сентября 2016 года) и в товарищеской встрече со сборной России (23 марта 2018 года).