Гол Миранды на 93-й минуте принес бразильцам победу над сборной Аргентины по футболу
ТАСС, 16 октября. Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).
ТАСС, 16 октября. Сборная Бразилии по футболу обыграла команду Аргентины со счетом 1:0 в товарищеском матче, который прошел в Джидде (Саудовская Аравия).
Мяч забил Жуан Миранда (90+3) с передачи Неймара. Для центрального защитника итальянского «Интера» этот гол стал третьим в составе бразильской команды. Ранее он забивал в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2018 с колумбийцами (6 сентября 2016 года) и в товарищеской встрече со сборной России (23 марта 2018 года).
Эта игра стала 115-й между сборными Бразилии и Аргентины. В 46 встречах победу одерживали бразильцы, в 43 — аргентинцы.
|Тите
|Лионель Скалони
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)