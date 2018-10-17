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00:51 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швеции по футболу сыграла вничью с командой Словакии в товарищеском матче

ТАСС, 17 октября. Сборная Швеции — соперник российской команды по Лиге наций — сыграла вничью в товарищеском матче со словаками. Встреча проходила в Стокгольме.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе шведов забитым мячом отметился Йон Гвидетти (52-я минута). У сборной Словакии отличился Альберт Руснак (84).

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Россия и Швеция обошлись без забитых мячей

Сборные Швеции и России играют в группе 2 лиги B, в этой же группе выступает команда Турции. Российская сборная провела три матча и набрала семь очков, в активе у шведов одно очко после двух игр. Турецкие футболисты набрали три очка (3 игры).

Шведы и россияне сыграют 20 ноября в Стокгольме. Первый матч между этими командами, который проходил в Калининграде 11 октября, завершился вничью — 0:0. 17 ноября сборная Швеции проведет встречу с командой Турции.

Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Швеция 1:1
Первый тайм: 0:0
Словакия
16.10.2018, 21:45 матчи: Сборные Friends Arena
Главные тренеры
Янне Андерссон Штефан Таркович
Голы
52′ Йон Гвидетти  
  Альберт Руснак 84′
Составы
Мартин Ольссон 5
Эмиль Крафт 16
Понтус Янссон 18
Кристоффер Ольссон 14
Йон Гвидетти 11
45′ Карл-Юхан Юнссон 12
Кристоффер Нордфельдт 23
81′ Андреас Гранквист 4
90+2′ Сотирис Папаяннопулос 26
82′ Альбин Экдаль 8
Маркус Роден 19
81′ Оскар Хильемарк 15
Кристоффер Петерсон 24
66′ Джимми Дурмаз 21
Виктор Классон 17
66′ Себастьян Андерссон 25
Маркус Берг 9
1 Мартин Дубравка
14 Милан Шкриньяр
16 Давид Ганцко
10 Альберт Руснак
18 Эрик Сабо 36′
3 Мартин Шкртел 83′
4 Любомир Шатка
17 Марек Хамшик 67′
8 Ондрей Дуда
19 Юрай Куцка 57′
13 Патрик Хрошовски
20 Роберт Мак 66′
9 Матуш Беро
22 Станислав Лоботка 56′
6 Ян Грегуш
11 Адам Немец 71′
21 Самуэль Мраз
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 21
5 Удары в створ 6
9 Угловые 3
13 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
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