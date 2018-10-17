Сборная Швеции по футболу сыграла вничью с командой Словакии в товарищеском матче

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе шведов забитым мячом отметился Йон Гвидетти (52-я минута). У сборной Словакии отличился Альберт Руснак (84).

Фоторепортаж Россия и Швеция обошлись без забитых мячей

Сборные Швеции и России играют в группе 2 лиги B, в этой же группе выступает команда Турции. Российская сборная провела три матча и набрала семь очков, в активе у шведов одно очко после двух игр. Турецкие футболисты набрали три очка (3 игры).

Шведы и россияне сыграют 20 ноября в Стокгольме. Первый матч между этими командами, который проходил в Калининграде 11 октября, завершился вничью — 0:0. 17 ноября сборная Швеции проведет встречу с командой Турции.