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00:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто должен стать вратарем сборной России?

После ухода Игоря Акинфеева из сборной России вратарский вопрос — один из самых дискуссионных.

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Источник: Спорт-Экспресс

Так ли хорош Гильерме?

Оценивать уровень голкипера всегда сложно из-за множества факторов, которые могут исказить реальную картину. Вот, например, есть такой Никита Медведев, автор рекорда чемпионата России по продолжительности сухой серии (не пропускал на протяжении 952 минут), который он установил в сезоне-2016/17, выступая за «Ростов». Вскоре молодого рекордсмена переманил «Локомотив», и о Медведеве все забыли — он сидит на лавке.

При оценке игры вратаря почти всегда встает вопрос — это он так хорош или оборона? В случае Медведева скорее второе — играл у Курбана Бердыева, профессора в этой области. Вот и сидит Никита за спиной Гильерме, который в октябре стал номером один не только в «Локомотиве», но и в сборной России. Сыграл хорошо, хотя работы у него было немного. Кого-то, разумеется, убедил — не зря вызывают. Но другие по-прежнему недоумевают.

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин | Источник: Спорт-Экспресс

Говорят, у Гильерме хорошая статистика. Это правда. Но цифры во вратарском вопросе — плохой помощник. Если отталкиваться только от статистики, то в сборной должен играть голкипер «Анжи» Юрий Дюпин — он лидер по количеству сэйвов. Вот только их число характеризует не вратаря, а оборону. Чем хуже команда играет в защите, тем больше по ее воротам наносится ударов; чем больше ударов, тем больше сэйвов совершает вратарь.

Фоторепортаж
Кто может заменить Акинфеева

Есть два главных критерия оценки вратаря. Первый — количество грубых ошибок. Второй — стабильность на дистанции. Гильерме в этом сезоне совершил столько ошибок, что после очередного матча у Юрия Семина спросили о замене вратаря. И на дистанции голкипер играет отрезками — то хорошо, то плохо. Как Александр Беленов, который из-за нестабильности так и не стал большим вратарем, хотя сэйвы совершал киношные и пенальти сериями отражал.

На мой субъективный взгляд, Гильерме — переоцененный вратарь. О какой стабильности говорят некоторые люди, понять никак не удается. Ведь все ровно наоборот. Если под стабильностью подразумевается количество лет, проведенных в стартовом составе клуба большой пятерки, то, безусловно, не поспоришь. А если все-таки речь о качестве игры, то никакой стабильности нет. И чем старше наш бразилец, тем чаще в его игре перепады.

Андрей Лунев | Источник: Спорт-Экспресс

Лунев и конкуренты

В этом сезоне по воротам «Локомотива» было нанесено 125 ударов (шестой показатель). Отсюда у Гильерме 40 сэйвов (третий показатель, больше только у Дюпина и Станислава Крицюка из «Краснодара»). В среднем каждый пятый удар в створ ворот Гильерме становится голом. И это не лучший показатель. Такая же статистика у 20-летнего Максименко из «Спартака». Лучше — у Евгения Фролова из «Оренбурга» (5,4), Акинфеева (5,6) и все того же Крицюка (6,1).

Почему бы в сборную не вызвать этих парней? Понятно, что Акинфеев завершил карьеру в сборной, хотя, как мне кажется, лишь приостановил. Максименко еще ничего не показал на длинной дистанции, и вообще неизвестно, что будет с его карьерой, когда вернется в строй Александр Селихов. Фролов — 30 лет, самый расцвет. Что с ним не так? И тем более кажется странным игнорирование Крицюка (27), который вернулся на свой высокий уровень.

А что? У Крицюка в этом сезоне не было провальных матчей. У Фролова только один — с «Зенитом». В отличие от Гильерме, который провалился как минимум в трех играх — с «Краснодаром», «Зенитом» и «Галатасараем»; были грубые ошибки и в других встречах — например, с «Оренбургом» и ЦСКА. Это вовсе не стремление очернить Гильерме, как может показаться, а желание понять, почему он, а не другие, которые, как видно, не хуже.

Гильерме (второй слева) сыграл в обоих октябрьских матчах сборной России — с Швецией и Турцией | Источник: Спорт-Экспресс

Есть и менее очевидные варианты. Илья Абаев из «Ростова», который в этом сезоне пропустил меньше всех — всего 4 гола. Но это как раз тот случай, когда хороша оборона — всего 73 удара по воротам, лучший показатель среди всех команд. Да и старенький он уже — 37. И тем не менее в его пользу аргументов будет точно не меньше, чем за Владимира Габулова и Антона Шунина, которые в этом году были в сборной. Правда, им отводилась роль третьего вратаря.

А нас интересует первый номер. И тут, слава Богу, такой головоломки нет. Андрей Лунев очень здорово, стабильно играет в «Зените». Может, привезет раз в пять месяцев — это со всеми бывает. У него нет сумасшедших показателей, разве что только по точности длинных передач (игра ногами) статистика одна из лучших (72%). Да и сам Станислав Черчесов дал понять, что теперь Лунев — основной вратарь. И тут вопросов к тренерскому штабу нет.

А там дальше, может быть, Игорь передумает. Или Селихов подтянется. А может, кто-то новый выстрелит. С первым номером все понятно. Зато по дублерам много вопросов. Но так было всегда. И пока тренер дает результат, никто не будет заострять внимание на таких мелочах. Ну, почти никто.

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