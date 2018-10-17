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10:57 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Кастильо принес сборной Чили победу над Мексикой в товарищеском матче

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сборная Чили по футболу на выезде обыграла команду Мексики в товарищеском матче.

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Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая во вторник в Сантьяго-де-Керетаро, завершилась со счетом 1:0 в пользу чилийцев. Единственный мяч забил на 89-й минуте Николас Кастильо.

В других товарищеских матчах сборная США на своем поле разошлась миром с перуанцами — 1:1, а сборная Колумбии дома со счетом 3:1 обыграла команду Коста-Рики.

Мексика 0:1
Первый тайм: 0:0
Чили
17.10.2018, 04:45 матчи: Сборные Estadio Corregidora
Главные тренеры
Рикардо Ферретти Рейнальдо Руэда
Голы
  Николас Кастильо 89′
Составы
75′ Нестор Араухо 2
Диего Рейес 5
Луис Родригес Аланис 7
Эрик Гутьеррес 15
Хесус Гальярдо 23
Рауль Хименес 9
90′ Уго Гонсалес 1
Рауль Гудиньо 13
62′ Хавьер Гуэмес 16
Эрик Агирре 19
62′ Хесус Корона 17
Исаак Брисуэла 11
58′ 62′ Марко Фабиан 8
Юрген Дамм 21
82′ Ирвинг Лосано 22
Хенри Мартин 10
1 Брайан Кортес
3 Энцо Роко
4 Маурисио Исла
6 Гильермо Марипан
17 Гари Медель 87′
8 Артуро Видаль
7 Алексис Санчес
15 Альфонсо Парот 45′ 22′
2 Эухенио Мена
10 Диего Вальдес 66′
13 Эрик Пульгар
11 Жуниор Фернандес 71′
5 Пауло Диас
18 Анхело Сагаль 78′
9 Николас Кастильо
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Хоэль Агилар (Сальвадор)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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