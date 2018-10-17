Гол Кастильо принес сборной Чили победу над Мексикой в товарищеском матче
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сборная Чили по футболу на выезде обыграла команду Мексики в товарищеском матче.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сборная Чили по футболу на выезде обыграла команду Мексики в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая во вторник в
В других товарищеских матчах сборная США на своем поле разошлась миром с перуанцами — 1:1, а сборная Колумбии дома со счетом 3:1 обыграла команду
|Рикардо Ферретти
|Рейнальдо Руэда
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Хоэль Агилар (Сальвадор)