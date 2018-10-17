Гол Кастильо принес сборной Чили победу над Мексикой в товарищеском матче

Встреча, прошедшая во вторник в Сантьяго-де-Керетаро, завершилась со счетом 1:0 в пользу чилийцев. Единственный мяч забил на 89-й минуте Николас Кастильо.

В других товарищеских матчах сборная США на своем поле разошлась миром с перуанцами — 1:1, а сборная Колумбии дома со счетом 3:1 обыграла команду Коста-Рики.