Мимо Олимпиады и Евро: как провалилась «золотая молодежь»

Источник: РИА "Новости"

Перед началом игры с австрийцами россияне сохраняли шансы зацепиться за путевку на Евро-2019 даже при ничейном результате. При этом для соперников единственным положительным вариантом была победа.

Уже с первых минут встречи хозяева обозначили стартовый натиск и после нескольких хороших моментов занесли мяч в ворота Александра Максименко, однако уже через несколько минут лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) Федор Чалов сравнял счет. Во втором тайме ситуация повторилась: австрийцы, едва выйдя из раздевалки, во второй раз огорчили Максименко, но Чалову удалось отыграть и этот гол.

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Уже в концовке матча, на 75-й минуте, нападающий Арнел Якупович воспользовался нерасторопностью российской обороны и забил победный мяч своей команды, который принес Австрии вторую строчку в группе и шанс побороться за выход на Евро-2019 через стыковые матчи. Напомним, что первое место в седьмой отборочной группе заняла Сербия, пробившаяся на европейское первенство напрямую.

После игры полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев начал словесную перепалку с арбитром встречи Юри Фришером по поводу неназначенного пенальти в ворота австрийцев.

Эпизод произошел на 87-й минуте игры: Бакаев, как видно на повторе, не без помощи соперника упал в штрафной Австрии, однако перестарался с артистичностью при падении, за что был наказан желтой карточкой. Крупной потасовки, с учетом последних событий в российском футболе, к счастью, удалось избежать.

Чемпионат Европы 2019 года станет отборочным турниром Олимпийских игр, которые пройдет в 2020 году в Токио. Таким образом, российская молодежка, для которой непопадание в финальную часть европейского первенства стало уже третьим кряду, не выступит и на Олимпиаде, где еще ни разу в современной истории не принимала участия. Напомним, на Евро-2019 в Италии и Сан-Марино будут разыграны четыре путевки от Европы на Олимпийские игры.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев после поражения от австрийцев открыто заявил, что молодежная команда не выполнила задачу. По его словам, для сборной были созданы все условия, чтобы выходить на Евро-2019.

«Считаю, тренерскому штабу под руководством Евгения Бушманова были созданы все необходимые условия, чтобы выйти на Евро. Команда провела достаточно учебно-тренировочных сборов и контрольных матчей, причем в феврале собиралась даже вне официального соревновательного периода. Многие футболисты сборной уже сейчас выступают за основные составы клубов РПЛ, что уже говорит о многом. Итоги выступления молодежной сборной, которая в этом составе прекращает существование, будут подведены на ближайшем заседании технического комитета РФС, — приводит слова Алаева ТАСС.

Под руководством Бушманова команда на отборочном этапе Евро-2019 одержала шесть побед, завершила одну встречу вничью и потерпела три поражения. За этот период к наставнику национальной команды действительно накопилось множество вопросов.

В частности, по целесообразному использованию игроков одного из самых талантливых поколений российского футбола. Многолетний тренер «Спартака-2» упорно усаживал на скамейку форвардов ЦСКА Чалова и Тимура Жамалетдинова, а также других игроков стартовых составов клубов РПЛ — вратаря «Спартака» Максименко, его одноклубника и тезку Александра Ломовицкого, а также неожиданно перестал вызывать в команду Дмитрия Баринова из «Локомотива» и Дмитрия Скопинцева из «Ростова», в своем интервью намекнув на их нежелание играть за молодежную сборную.

При этом Бушманов весомую роль в построениях своей команды уделял игрокам из Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Например, Георгию Мелкадзе — уступающему по результативности другим нападающим, но с которым он хорошо знаком по работе в «Спартаке».

20-летний Чалов, лидирующий в гонке бомбардиров РПЛ, провел за молодежку лишь 303 минуты на поле, основной вратарь «Спартака» Максименко — 180 минут, один из ключевых креативных игроков ЦСКА Ильзат Ахметов — 168 минут.

Будущее Бушманова в сборной пока неизвестно. Как заявил Алаев, все решения будут приняты на ближайшем заседании технического комитета РФС.