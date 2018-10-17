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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Бушманов собирается покинуть пост главного тренера молодёжной сборной России

Как стало известно «Чемпионату», старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов собирается покинуть свой пост по собственному желанию.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что молодёжная сборная России заняла третье место в седьмой отборочной группе чемпионата Европы—2019 U21 и не смогла квалифицироваться в финальную часть континентального первенства. Подопечные Евгения Бушманова набрали 19 очков в 10 матчах, уступив по этому показателю Австрии (22) и Сербии (26). В своей группе россияне смогли опередить в турнирной таблице Армению (9), Македонию (7) и Гибралтар (3).

Бушманов возглавил молодёжную сборную России в январе 2017 года. 46-летний специалист также известен по работе главным тренером «Химок» (2010 год) и «Спартака-2» (с 2013 по 2017 год).

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