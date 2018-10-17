Бушманов собирается покинуть пост главного тренера молодёжной сборной России
Как стало известно «Чемпионату», старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов собирается покинуть свой пост по собственному желанию.
Как стало известно «Чемпионату», старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов собирается покинуть свой пост по собственному желанию.
Напомним, что молодёжная сборная России заняла третье место в седьмой отборочной группе чемпионата Европы—2019 U21 и не смогла квалифицироваться в финальную часть континентального первенства. Подопечные Евгения Бушманова набрали 19 очков в 10 матчах, уступив по этому показателю Австрии (22) и Сербии (26). В своей группе россияне смогли опередить в турнирной таблице Армению (9), Македонию (7) и Гибралтар (3).
Бушманов возглавил молодёжную сборную России в январе 2017 года. 46-летний специалист также известен по работе главным тренером «Химок» (2010 год) и «Спартака-2» (с 2013 по 2017 год).