Бушманов собирается покинуть пост главного тренера молодёжной сборной России

Напомним, что молодёжная сборная России заняла третье место в седьмой отборочной группе чемпионата Европы—2019 U21 и не смогла квалифицироваться в финальную часть континентального первенства. Подопечные Евгения Бушманова набрали 19 очков в 10 матчах, уступив по этому показателю Австрии (22) и Сербии (26). В своей группе россияне смогли опередить в турнирной таблице Армению (9), Македонию (7) и Гибралтар (3).