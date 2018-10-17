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20:19 (мск), источник: Sport24

Забудьте слово «карлики»: Люксембург круто играет в футбол

Первое место в группе Лиге наций, разгромные победы — вот это все.

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Источник: flf.lu

«Карлики», «любители», просто «колхоз». Примерно так «настраиваются» футболисты на матчи против сборных типа Сан-Марино, Фарерских островов, Люксембурга. Понятно, что в СМИ всегда звучат пафосные слова вроде «будет очень тяжело, соперник серьезный». Но реально футболисты привыкли, что в европейском отборе есть сборные, с которыми можно сыграть в эконом-режиме.

Но одну команду из этого халявного шорт-листа надо вычеркивать. Люксембург научился играть в футбол.

Серьезно.

Понятно, что почтальоны и клерки не трансформировались вдруг в Месси и Криштиану. Даже в Дзюбу не превратились. 167-я по территории страна в мире выступает всего лишь в дивизионе C Лиги наций. Но в этом и фишка нового турнира: среди относительно равных команд почти нет избиений (на футбольном поле, не в кафе) и проходных матчей.

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  • Люксембург в своей группе занимает первое место. Люксембург. Первое. И такое бывает — 9 очков после 4-х туров.
  • Соответственно, у «не карликов» уже целых три победы — над Молдавией и Сан-Марино (дважды). Проиграли люксембуржцы только Белоруссии — притом лишь 0:1 в гостях.
  • Все три победы Люксембурга — крупные. Сан-Марино вынесли оба раза по 3:0 — в том числе на выезде. Молдавии вообще отгрузили четверку.
  • И это еще не все. До начала Лиги наций Люксембург играл товарки с командами постатуснее. И тоже успешно — победа над Грузией (1:0), ничья с Сенегалом (0:0), который почти вышел из группы на ЧМ-18. А еще в 2017-м Люксембург сыграл вничью с будущими чемпионами мира — 0:0 с Францией.

Уфимский след

Лучший бомбардир сборной в ЛН с тремя голами — полузащитник «Дюделанжа» Данел Синани. Той самой команды, которая рубится в группе Лиги Европы. «Милан» победил «Дюделандж» только за счет рикошета, например — 0:1.

Синани 21, его трансферная стоимость — жалкие 175 тысяч евро. Кажется, к универсальному полузащитнику, способному сыграть и на фланге, и под нападающим, стоит присмотреться «Уфе». Клуб из Башкортостана знает, как рекрутировать футболистов именно из Люксембурга.

Оливье Тилль забивал «Уфе» в Лиге Европы в составе «Прогреса», а через пару недель уже устроился на работу в российскую команду. Тилль — качественный центральный полузащитник, замиксовавший креативность и работоспособность. Звучит круто, но так и есть — болельщики «Уфы» в сентябре, например, признали его лучшим игроком команды. Притом без вариантов — Тилль набрал 42 процента голосов. Его ближайшие преследователи Игбоун и Беленов — лишь по 10.

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Люксембург, граничащий только с серьезными футбольными странами (Франция, Бельгия, Германия), все больше импортирует своих игроков в нормальные чемпионаты. Хотя и топовые клубы Люксембурга вышли на вполне приличный уровень. «У нас хорошее поколение. Да, вы будете смеяться, когда слышите такое про парней из Люксембурга. Но это правда. Думаю, многие из них будут играть за хорошие клубы в Европе», — слова главного тренера сборной Люка Хольца.

Защитник Максим Шано работает в «Нью-Йорк Сити», его коллега по амплуа Дирк Карлсон — в швейцарском «Цюрихе». Лорен Янс — во французском «Метце». Опорник Крис Филлипс — в польской «Легии», Леандро Баррейро — в «Майнце», Тилль, соответственно, в «Уфе». 18-летний брат игрока «Уфы» Венсан играет в третьей французской лиге, но уже оценивается в 3 миллиона евро.

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Хольц говорит чистую правду — у Люксембурга реально топовое (по меркам этой страны) поколение. Есть и люди, дающие результат прямо сейчас, и исключительно перспективная молодежь. Почти все юные люксембургские ногомячисты получают фут образование в Германии, Франции или Бельгии. И главное, все они профессионалы.

Так что про почтальонов и клерков тоже забудьте. У Люксембурга все серьезно.

Лучший клуб страны — «Дюделанж» — в полном порядке. В Лиге Европы он прошел сначала не кого-нибудь, а «Легию», затем вообще дважды прихлопнул румынский ЧФР. Клуб из Клужа, который не так давно играл в основном раунде Лиги чемпионов. В группе с «Бетисом», «Олимпиакосом» и «Миланом» парням из Великого Герцогства, конечно, тяжеловато. Ноль очков после двух туров. Но в том же матче против «Милана» (0:1) Игуаин и Ко реально создали минимум голевых моментов. «Дюделанж» имел все шансы зацепить ничью.

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Топовые футболисты Люксембурга или играют на серьезном уровне в Лиге Европы, или повышают свои скиллы в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Голландии… Плюсуйте сюда почти идеальную организацию обороны и отнюдь не самую бездарную атаку — и получите очень даже приличную европейскую сборную. У которой в прошлом году появилась новая база — с 5 искусственными полями, спа-центром и крытым бассейном.

Если Люксембург сохранит первое место — он сыграет в коротком плей-офф из четырех команд с другими победителями групп дивизиона С. То есть, с соперниками абсолютно своего уровня. А, значит, Люксембург вполне может выйти на Евро-2020.

Так что завязывайте со словом «карлики».

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