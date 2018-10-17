Забудьте слово «карлики»: Люксембург круто играет в футбол
Первое место в группе Лиге наций, разгромные победы — вот это все.
Первое место в группе Лиге наций, разгромные победы — вот это все.
«Карлики», «любители», просто «колхоз». Примерно так «настраиваются» футболисты на матчи против сборных типа
Но одну команду из этого халявного
Серьезно.
Понятно, что почтальоны и клерки не трансформировались вдруг в Месси и Криштиану. Даже в Дзюбу не превратились. 167-я по территории страна в мире выступает всего лишь в дивизионе C Лиги наций. Но в этом и фишка нового турнира: среди относительно равных команд почти нет избиений (на футбольном поле, не в кафе) и проходных матчей.
Лучший бомбардир сборной в ЛН с тремя голами — полузащитник «Дюделанжа» Данел Синани. Той самой команды, которая рубится в группе Лиги Европы. «Милан» победил «Дюделандж» только за счет рикошета, например — 0:1.
Синани 21, его трансферная стоимость — жалкие 175 тысяч евро. Кажется, к универсальному полузащитнику, способному сыграть и на фланге, и под нападающим, стоит присмотреться «Уфе». Клуб из Башкортостана знает, как рекрутировать футболистов именно из Люксембурга.
Оливье Тилль забивал «Уфе» в Лиге Европы в составе «Прогреса», а через пару недель уже устроился на работу в российскую команду. Тилль — качественный центральный полузащитник, замиксовавший креативность и работоспособность. Звучит круто, но так и есть — болельщики «Уфы» в сентябре, например, признали его лучшим игроком команды. Притом без вариантов — Тилль набрал 42 процента голосов. Его ближайшие преследователи Игбоун и Беленов — лишь по 10.
Люксембург, граничащий только с серьезными футбольными странами (Франция, Бельгия, Германия), все больше импортирует своих игроков в нормальные чемпионаты. Хотя и топовые клубы Люксембурга вышли на вполне приличный уровень. «У нас хорошее поколение. Да, вы будете смеяться, когда слышите такое про парней из Люксембурга. Но это правда. Думаю, многие из них будут играть за хорошие клубы в Европе», — слова главного тренера сборной Люка Хольца.
Защитник Максим Шано работает в «Нью-Йорк Сити», его коллега по амплуа Дирк Карлсон — в швейцарском «Цюрихе». Лорен Янс — во французском «Метце». Опорник Крис Филлипс — в польской «Легии», Леандро Баррейро — в «Майнце», Тилль, соответственно, в «Уфе». 18-летний брат игрока «Уфы» Венсан играет в третьей французской лиге, но уже оценивается в 3 миллиона евро.
Хольц говорит чистую правду — у Люксембурга реально топовое (по меркам этой страны) поколение. Есть и люди, дающие результат прямо сейчас, и исключительно перспективная молодежь. Почти все юные люксембургские ногомячисты получают фут образование в Германии, Франции или Бельгии. И главное, все они профессионалы.
Так что про почтальонов и клерков тоже забудьте. У Люксембурга все серьезно.
Лучший клуб страны — «Дюделанж» — в полном порядке. В Лиге Европы он прошел сначала не
Топовые футболисты Люксембурга или играют на серьезном уровне в Лиге Европы, или повышают свои скиллы в Германии, Франции, Италии, Бельгии, Голландии… Плюсуйте сюда почти идеальную организацию обороны и отнюдь не самую бездарную атаку — и получите очень даже приличную европейскую сборную. У которой в прошлом году появилась новая база — с 5 искусственными полями,
Если Люксембург сохранит первое место — он сыграет в коротком
Так что завязывайте со словом «карлики».