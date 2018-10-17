Обамеянг отказался лететь на матч с Южным Суданом из-за состояния самолёта
Нападающий лондонского «Арсенала»
Нападающий лондонского «Арсенала»
Габонский игрок принял участие в домашней встрече с командой Южного Судана (3:0), однако не сыграл в гостевом матче, который габонцы выиграли со счётом 1:0.
По информации издания, причиной отказа Обамеянга и некоторых других футболистов команды лететь на игру стало неудовлетворительное состояние самолёта, который был заказан федерацией футбола страны для игроков национальной сборной.
Обамеянг вернулся в расположение лондонского «Арсенала». Официальная причина, согласно которой игрок покинул сборную Габона, — травма.