Козак: Ушёл из сборной, как узнал о посещении игроками тусовки после поражения

«Я не хотел комментировать, чтобы не вмешиваться в подготовку к матчу со Швецией. Это очень больно, как пощёчина. После матча с чехами я не мог уснуть, дважды пересматривал запись игры, затем пошёл к игрокам. Мартин Дубравка, Михал Шулла, Владимир Вайсс, Станислав Лоботка, Милан Шкриньяр, Норберт Дьембер и Любомир Шатка приняли участие в тусовке.

Я встретился с Мартином Шкртелом и Мареком Гамшиком, чтобы разобраться, что происходит. Оба были удивлены. После тренировки попытался понять. Посмотрел в глаза им и спросил, почему они это сделали. Дубравка отметил, что у него трудный период в «Ньюкасле», Вайсс сказал, что не знает, почему пошёл, а Лоботка признался, что у него был тяжёлый график в «Сельте», и он нуждался в отдыхе. Шкриньяр сказал то же самое, я был очень разочарован. Шатка сказал, что просто пошёл с друзьями.