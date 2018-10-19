Козак: Ушёл из сборной, как узнал о посещении игроками тусовки после поражения
Бывший главный тренер сборной Словакии Ян Козак объяснил причины своего ухода из национальной команды.
Бывший главный тренер сборной Словакии Ян Козак объяснил причины своего ухода из национальной команды.
«Я не хотел комментировать, чтобы не вмешиваться в подготовку к матчу со Швецией. Это очень больно, как пощёчина. После матча с чехами я не мог уснуть, дважды пересматривал запись игры, затем пошёл к игрокам. Мартин Дубравка, Михал Шулла, Владимир Вайсс, Станислав Лоботка, Милан Шкриньяр, Норберт Дьембер и Любомир Шатка приняли участие в тусовке.
Я встретился с Мартином Шкртелом и Мареком Гамшиком, чтобы разобраться, что происходит. Оба были удивлены. После тренировки попытался понять. Посмотрел в глаза им и спросил, почему они это сделали. Дубравка отметил, что у него трудный период в «Ньюкасле», Вайсс сказал, что не знает, почему пошёл, а Лоботка признался, что у него был тяжёлый график в «Сельте», и он нуждался в отдыхе. Шкриньяр сказал то же самое, я был очень разочарован. Шатка сказал, что просто пошёл с друзьями.
У меня был вариант притвориться и сделать вид, что ничего не произошло, или выгнать их из команды, однако не могу представить будущее сборной Словакии без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса. Поэтому, поэтому решил уйти я. Позвонил президенту федерации, но не объяснил причину. Не хотел ехать в Швецию с этими игроками, -цитирует