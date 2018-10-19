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09:49 (мск), источник: Газета.Ру

Акинфеев объяснил завершение международной карьеры

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что одной из главных причин, по которой он принял решение завершить карьеру в сборной России, стали травмы, сообщает «Советский спорт».

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«Многие объясняют мой уход из сборной России травмами? И я объясняю травмами. Они мучают и не дают возможности играть на два фронта. Люди у нас привыкли искать черную кошку в темной комнате, но это не так», — сказал футболист в интервью, которое было опубликовано на ютуб-канале Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ).

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году. В составе национальной команды голкипер становился обладателем бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году. Минувшим летом на домашнем чемпионате мира россияне добрались до четвертьфинала, где уступили Хорватии. На мундиале Акинфеев принял участие во всех пяти матчах команды, среди которых также встречи группового этапа с Саудовской Аравией (5:0), Египтом (3:1) и Уругваем (0:3), а также игра с Испанией в 1/8 финала, где он отразил решающий пенальти в исполнении соперника и позволил сборной установить командный рекорд.

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2 октября© Ньюстюб
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