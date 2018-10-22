РФС не получал от клубов обращений по Черчесову
В РФС прокомментировали информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может по совместительству возглавить московский «Спартак».
В РФС прокомментировали информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может по совместительству возглавить московский «Спартак».
«В РФС не поступало обращений от футбольных клубов по поводу возможного совмещения Станиславом Черчесовым постов главного тренера сборной России и клуба», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в
Напомним, что сегодня, 22 октября, руководство «Спартака» отправило в отставку с поста главного тренера итальянского специалиста Массимо Карреру. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. После 11 туров «Спартак» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Российской