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18:34 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС не получал от клубов обращений по Черчесову

В РФС прокомментировали информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может по совместительству возглавить московский «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

«В РФС не поступало обращений от футбольных клубов по поводу возможного совмещения Станиславом Черчесовым постов главного тренера сборной России и клуба», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе РФС.

Напомним, что сегодня, 22 октября, руководство «Спартака» отправило в отставку с поста главного тренера итальянского специалиста Массимо Карреру. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. После 11 туров «Спартак» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Человек, который изменил все. Станислав Черчесов о главном в футболе и жизни
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8 августа© Ньюстюб
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