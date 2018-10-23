Евгений Бушманов покинул пост старшего тренера молодежной сборной России по футболу

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе молодежная сборная России уступила команде Австрии со счетом 2:3 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года и в третий раз подряд не сумела квалифицироваться в финальную часть первенства.

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Во вторник состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа тренерского штаба Бушманова была признана неудовлетворительной.

«Сегодня РФС и члены тренерского штаба молодежной сборной России во главе с Бушмановым достигли договоренности о расторжении контрактов по соглашению сторон, — говорится в сообщении. — Российский футбольный союз благодарит Бушманова и его тренерский штаб за работу в молодежной сборной России и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере».

О том, кто заменит 46-летнего специалиста, не сообщается.