Евгений Бушманов покинул пост старшего тренера молодежной сборной России по футболу
ТАСС, 23 октября. Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт со страшим тренером молодежной сборной России Евгением Бушмановым. Об этом сообщает
ТАСС, 23 октября. Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт со страшим тренером молодежной сборной России Евгением Бушмановым. Об этом сообщает
На прошлой неделе молодежная сборная России уступила команде Австрии со счетом 2:3 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года и в третий раз подряд не сумела квалифицироваться в финальную часть первенства.
Во вторник состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа тренерского штаба Бушманова была признана неудовлетворительной.
«Сегодня РФС и члены тренерского штаба молодежной сборной России во главе с Бушмановым достигли договоренности о расторжении контрактов по соглашению сторон, — говорится в сообщении. — Российский футбольный союз благодарит Бушманова и его тренерский штаб за работу в молодежной сборной России и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере».
О том, кто заменит 46-летнего специалиста, не сообщается.
Бушманов возглавил молодежную сборную России в 2017 году, до этого он в различные годы занимал пост главного тренера в московском клубе «Спартак-2» и в «Химках».