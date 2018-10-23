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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще один бразилец представил себя в сборной России

Бразильский нападающий «Краснодара» Вандерсон в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что в будущем мог бы сыграть за сборную России.

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Источник: РИА "Новости"

«К России у меня теплые чувства, потому что у меня в вашей сборной есть товарищи. Посмотрим, как все сложится, может, и я однажды надену футболку сборной России. Сейчас я уже немного говорю по-русски, но мне еще учиться и учиться», — отметил футболист.

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У Вандерсона двойное гражданство: Бразилии и Бельгии, где он начал профессиональную карьеру. «У меня теплые чувства и к Бразилии, и к Бельгии. У меня нет предпочтений, за какую страну играть, я одинаково люблю обе», — отметил футболист.

В данный момент в сборной России выступают два этнических бразильца: вратарь Маринато Гильерме и защитник Марио Фернандес. Также российский паспорт имеют партнер Вандерсона по «Краснодару» нападающий Ари и форвард «Динамо» Жоазиньо, однако они пока не вызывались в национальную команду.

Вандерсон перешел в «Краснодар» в июне 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету три гола и одна передача в 11 матчах чемпионата России.

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