Еще один бразилец представил себя в сборной России

Источник: РИА "Новости"

«К России у меня теплые чувства, потому что у меня в вашей сборной есть товарищи. Посмотрим, как все сложится, может, и я однажды надену футболку сборной России. Сейчас я уже немного говорю по-русски, но мне еще учиться и учиться», — отметил футболист.

У Вандерсона двойное гражданство: Бразилии и Бельгии, где он начал профессиональную карьеру. «У меня теплые чувства и к Бразилии, и к Бельгии. У меня нет предпочтений, за какую страну играть, я одинаково люблю обе», — отметил футболист.

В данный момент в сборной России выступают два этнических бразильца: вратарь Маринато Гильерме и защитник Марио Фернандес. Также российский паспорт имеют партнер Вандерсона по «Краснодару» нападающий Ари и форвард «Динамо» Жоазиньо, однако они пока не вызывались в национальную команду.