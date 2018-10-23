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16:36 (мск), источник: ТАСС

РФС определится с новым тренером молодежной сборной в ближайшее время

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) планирует определиться с новым главным тренером молодежной сборной России в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник технический комитет РФС признал неудовлетворительным выступление молодежной сборной России под руководством Евгения Бушманова в отборочном турнире чемпионата Европы — 2019. Позже было объявлено о том, что Бушманов покинул свой пост.

«Планируем определиться с ним [тренером] в ближайшее время. Жеребьевка нового отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года будет уже после Нового года, поэтому РФС располагает временем, чтобы спокойно проанализировать список кандидатов и сделать правильный выбор», — сказал Алаев.

Россияне заняли третье место в своей группе, уступив в заключительном матче группового турнира 14 октября команде Австрии (2:3).

«Сегодня мы договорились с членами тренерского штаба молодежной сборной России о расторжении контрактов. Утром анализ работы команды под руководством Бушманова был проведен на техническом комитете, результаты выступления сборной признаны неудовлетворительными. После заседания мы встретились с Бушмановым и приняли соответствующее решение. В работе тренера главным критерием всегда является результат, молодежная сборная его добиться не сумела, поэтому тренерский штаб прекращает работу в команде», — добавил Алаев.

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