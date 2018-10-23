РФС определится с новым тренером молодежной сборной в ближайшее время

Во вторник технический комитет РФС признал неудовлетворительным выступление молодежной сборной России под руководством Евгения Бушманова в отборочном турнире чемпионата Европы — 2019. Позже было объявлено о том, что Бушманов покинул свой пост.
«Планируем определиться с ним [тренером] в ближайшее время. Жеребьевка нового отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года будет уже после Нового года, поэтому РФС располагает временем, чтобы спокойно проанализировать список кандидатов и сделать правильный выбор», — сказал Алаев.
Россияне заняли третье место в своей группе, уступив в заключительном матче группового турнира 14 октября команде Австрии (2:3).
«Сегодня мы договорились с членами тренерского штаба молодежной сборной России о расторжении контрактов. Утром анализ работы команды под руководством Бушманова был проведен на техническом комитете, результаты выступления сборной признаны неудовлетворительными. После заседания мы встретились с Бушмановым и приняли соответствующее решение. В работе тренера главным критерием всегда является результат, молодежная сборная его добиться не сумела, поэтому тренерский штаб прекращает работу в команде», — добавил Алаев.