РФС определится с новым тренером молодежной сборной в ближайшее время

Источник: РИА "Новости"

Во вторник технический комитет РФС признал неудовлетворительным выступление молодежной сборной России под руководством Евгения Бушманова в отборочном турнире чемпионата Европы — 2019. Позже было объявлено о том, что Бушманов покинул свой пост.

«Планируем определиться с ним [тренером] в ближайшее время. Жеребьевка нового отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года будет уже после Нового года, поэтому РФС располагает временем, чтобы спокойно проанализировать список кандидатов и сделать правильный выбор», — сказал Алаев.

Россияне заняли третье место в своей группе, уступив в заключительном матче группового турнира 14 октября команде Австрии (2:3).