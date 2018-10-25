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12:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России продолжила подниматься в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на пять строчек в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

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Источник: Reuters

Подопечные Станислава Черчесова занимают 41-е место, они набрали 1433 балла. Единоличным лидером оказалась команда Бельгии (1733 балла). Команда Франции, действующий чемпион мира, идет второй и отстает на одно очко. Третье место занимает сборная Бразилии с 1669 очками.

В октябре российская команда провела два матча в Лиге наций. Сначала она сыграла вничью со шведами (0:0), а затем обыграла сборную Турции (2:0).

В сентябре сборная России также поднялась в рейтинге ФИФА: она переместилась с 49-го на 46-е место. Первую строчку тогда делили Франция и Бельгия. В августе команда Черчесова взлетела на 21 позицию, поднявшись с рекордно низкого 70-го места.

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