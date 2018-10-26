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18:30 (мск), источник: ТАСС

Кубок Америки по футболу с 2020 года будет проходить по четным годам

ТАСС, 26 октября. Кубок Америки по футболу будет проходить по четным годам начиная с турнира, который будет сыгран в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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В пятницу в столице Руанды Кигали прошло заседание совета ФИФА. Совет одобрил запрос Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) об изменении годов проведения Кубка Америки. Турнир, с которого изменения вступят в силу, пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Ближайший Кубок Америки пройдет летом 2019 года. Таким образом, континентальное первенство пройдет два года подряд. Не так давно Кубок Америки также проводился два года подряд. В 2015 году прошел традиционный турнир между южноамериканскими сборными, а в 2016 году Кубок Америки был организован в честь столетия турнира и прошел в США при участии шести команд из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Также совет ФИФА одобрил запрос Африканской конфедерации футбола (CAF) перенести проведение Кубка африканских наций с января-февраля 2023 года на июнь/июль. В 2023 году Кубок африканских наций пройдет в Гвинейской Республике.

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