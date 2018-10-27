«Футбол не продается!» УЕФА против ФИФА. Это серьезно

Источник: AFP 2018

Реформатор Инфантино

Президент ФИФА, как известно, раньше работал генеральным секретарем УЕФА. При швейцарце европейский футбол существенно обновился — Джанни Инфантино разрабатывал правила финансового fair play, продвигал расширение формата чемпионата Европы до 24 команд, выступал за проведение Евро-2020 в 13 странах, стоял у истоков появления Лиги наций.

Все эти задумки не только преобразили футбол, но и пополнили казну УЕФА. К примеру, на чемпионате Европы во Франции Союз заработал 1,92 миллиарда евро — на полмиллиарда больше, чем за четыре года до него. А в начале 2018-го финансовый директор УЕФА Йозеф Коллер рассказал, что за год доходы организации выросли на 6 процентов.

В 2016-м Инфантино стал президентом ФИФА и тоже взялся за реформы. Пока главная из них — появление на матчах видеоарбитров. Кроме того, уже известно, что чемпионат мира 2026 года впервые пройдет в трех странах (Мексика, США и Канада), а число участников увеличится до 48. Узнаваемый почерк, не правда ли?

Еще в прошлом году Инфантино собирался упразднить Кубок конфедераций и переформатировать Клубный чемпионат мира. Действительно, оба турнира малоинтересны болельщику, и у президента ФИФА есть идеи изменений.

Два новых турнира

Этой весной в распоряжении агентства Reuters оказалось письмо совету ФИФА за авторством Инфантино. В нем глава ФИФА предлагал учредить новый турнир для восьми сильнейших сборных мира с рабочим названием Final 8 («финал восьми» или «финальная восьмерка»). По задумке ФИФА, турнир должен проходить поздней осенью раз в два года, начиная с 2021-го. А участниками его должны стать сборные-победительницы своих дивизионов международной Лиги наций.

Но куда важнее другая инициатива Международной федерации. В том же документе Инфантино предлагал революцию Клубного чемпионата мира. Основные пункты:

— сроки проведения: лето за год до чемпионата мира (замена Кубку конфедераций)

— 24 участника

— 12 представителей Европы (8 финалистов Лиги чемпионов и 4 победителя Лиги Европы последних четырех сезонов)

— 4 места для победителей Кубка Либертадорес (Южная Америка), по 2 места лучшим клубам Африки, Азии и Северной Америки, 1 место представителю страны-хозяйки КЧМ, 1 место получает победитель плей-офф между клубом из Океании и еще одним представителем Южной Америки.

Откуда деньги?

Важно добавить, что о расширении обоих чемпионатов мира Инфантино говорил во время визитов в страны третьего мира перед выборами в 2016 году. Это был один из тех козырей, за счет которых швейцарец и получил десятки голосов — он обещал маленьким футбольным федерациям крупные матчи и турниры, и те купились. Большой чемпионат мира президент ФИФА уже поменял, теперь взялся за клубный.

Но на любую реформу нужны средства. И это Инфантино тоже учел. Он уверял, что в идеи ФИФА уже готовы вложить 25 миллиардов долларов неназванные инвесторы. В СМИ мелькала информация о консорциуме во главе с японской корпорацией Soft Bank и бизнесменами из Саудовской Аравии, ОАЭ и США. При этом, по прогнозам ФИФА, на каждом турнире она заработает около миллиарда долларов.

Официально с предложением Инфантино выступил на встрече с советом ФИФА в мае. При этом швейцарец упомянул, что инвесторы потребовали от него утвердить проект в течение 60 дней, и крайний срок наступал как раз на неделе выступления. Получается, что президент ФИФА торопил коллег.

Чеферин против

И тут начинается самое интересное. Совет ФИФА попросил Инфантино конкретизировать детали проекта и отложил принятие решения, а УЕФА и вовсе встал на дыбы. Дело в том, что еще до этого выступления ФИФА провела переговоры с представителями семи европейских клубов — по сведениям New York Times, в их числе «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария».

Футбол не продается. Я не могу поверить в то, что кто-то из моих коллег будет ослеплен погоней за прибылью и сможет продать душу футбольных турниров непонятным частным фондам. Мы не владеем футболом. Нам не позволено его продавать. Я осуждаю цинизм и меркантилизм. Александер Чеферин президент УЕФА

Глава УЕФА при этом удивился тому, что ФИФА общалась только с семью клубами, и назвал это неуважением по отношению к остальным. «Не могу представить, что УЕФА пригласит только семь ассоциаций для обсуждения вещей, которые могут повлиять на будущее европейского футбола. Мы консультируемся со всеми», — добавил Чеферин.

Лиги против

Противников у Инфантино оказалось гораздо больше, чем он думал. Чеферин сказал, что три из семи клубов, с которыми консультировалась ФИФА, не поддержали ее инициативу. Кроме того, глава Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг Ларс-Кристер Ульссон выступил с полноценным заявлением, в котором раскритиковал и идею международной Лиги наций, и расширение Клубного чемпионата мира. Основной его посыл: европейский футбол не собирается влезать в масштабный проект с туманными перспективами. Ульссон так и сказал: «Нам просто положили на стол черный ящик. Мы не знаем, что внутри».

В конце мая в Лионе состоялась встреча Стратегического совета по профессиональному футболу, на котором обсуждалось в том числе и предложение Инфантино. На сайте УЕФА по итогам встречи прямо во врезе новости написали: «Члены совета выразили обеспокоенность в связи с новыми предложениями ФИФА по соревнованиям». А Чеферин лично назвал предложение Инфантино «эмоциональным шантажом», и он прав. Швейцарец пытался очаровать совет ФИФА круглыми суммами, и думал, что этого хватит. Но его коллеги оказались умнее. Или хитрее.

Убийство журналиста

Всем известно, что самый популярный клубный турнир на планете — это Лига чемпионов. Для УЕФА этот турнир еще и кормушка — в сезоне-2016/17 Союз заработал на еврокубках 2,527 миллиарда евро. И в расширении Клубного чемпионата мира УЕФА видит прямую угрозу Лиге чемпионов. Там и так боятся, что топ-клубы когда-нибудь создадут свой турнир в обход европейским футбольным боссам. Поэтому задумку ФИФА и встретили в штыки.

В октябре на конгрессе ФИФА в Руанде Инфантино собирался провести голосование на тему обновления КЧМ. При этом президент организации вновь ничего не конкретизировал и не говорил о том, кто его загадочные инвесторы.

Почему? В прессе, как мы уже упоминали, фигурируют аравийские инвесторы. А в октябре в Азии разгорелся крупный скандал: журналист Джамаль Хашогги был «случайно убит во время стихийной драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле» (цитата аравийского МИД). При этом Хашогги три недели считался пропавшим без вести, а при жизни он часто и резко критиковал руководство своей страны.

Инфантино же за этот год четырежды встречался с королем и наследным принцем Саудовской Аравии. И если выяснится, что именно они собираются вложиться в проект ФИФА, то рейтинг президента явно рухнет.

Президент отступает

В пятницу, 26 октября, Инфантино собирался провести голосование, но, как сообщал BBC, все делегаты УЕФА планировали его бойкотировать. Причины те же, что и раньше: ФИФА так и не предоставила внятную концепцию новых соревнований и не обнародовала имена инвесторов (а с ними и гарантии выплат).

Инфантино намек понял. В пятницу же ФИФА отменила голосование, а президент на пресс-конференции объявил о создании рабочей группы, которая будет разбираться с деталями предложения президента. «Рабочая группа начала прорабатывать варианты, и окончательное предложение будет сформировано к следующему заседанию совета ФИФА в марте. До этого сложно что-то сказать конкретное, — признал поражение Инфантино. — Две конфедерации уже проводят Лигу наций, но другие — нет, так что еще можно посмотреть, что предстоит сделать в других частях света».

Впрочем, за этими туманными формулировками нельзя терять суть. Инфантино запутался и, может быть, загнал себя в угол. Он надеялся решить вопрос с новыми турнирами быстрым путем и наверняка обещал это инвесторам. Но все оказалось куда сложнее, и теперь швейцарцу нужно проявлять свой несомненный талант парламентера и в переговорах с УЕФА, и в переговорах с вкладчиками. Возможно, кому-то придется пойти на компромисс.