Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Awards

Источник: РИА "Новости"

Награда присуждена Черчесову в специальной номинации «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».

«Удачное выступление национальной сборной на чемпионате мира позволило изменить отношение общества к футболу. И мы обязательно продолжим двигаться в этом направлении», — сказал Черчесов.

Премия Arctic Awards традиционно вручается видным общественным деятелям, представителям культуры, бизнеса, спорта за вклад в развитие Арктического региона. Черчесов получил награду досрочно, поскольку на официальной церемонии присутствовать не сможет.