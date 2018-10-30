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16:59 (мск), источник: Р-Спорт

Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Awards

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал лауреатом международной премии Arctic Awards, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Награда присуждена Черчесову в специальной номинации «За неоценимый вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения».

«Удачное выступление национальной сборной на чемпионате мира позволило изменить отношение общества к футболу. И мы обязательно продолжим двигаться в этом направлении», — сказал Черчесов.

Премия Arctic Awards традиционно вручается видным общественным деятелям, представителям культуры, бизнеса, спорта за вклад в развитие Арктического региона. Черчесов получил награду досрочно, поскольку на официальной церемонии присутствовать не сможет.

Сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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