Южнокорейский футболист обманом избегал службы в армии и покаялся
Защитник японского «Токио» Чжан Хен Су признался, что обманом добивался освобождения от службы в южнокорейской армии. Об этом сообщает The Straits Times.
Защитник японского «Токио» Чжан Хен Су признался, что обманом добивался освобождения от службы в южнокорейской армии. Об этом сообщает The Straits Times.
Футбольная Ассоциация Кореи отстранила футболиста от двух товарищеских встреч в составе сборной. Вместо игр против Австралии и Узбекистана, запланированных на ноябрь, Хен Су будет работать на общественных началах.
«Я сожалею о том, что вызвал разочарование», — признался сам футболист.
Согласно законодательству Южной Кореи, спортсмены в возрасте от 18 до 27 лет, добившиеся побед на Олимпиаде или на Азиатских играх, получают освобождение от воинской службы.
При этом атлеты обязаны пройти базовую военную подготовку и посвятить 544 часа общественным работам.
Хен Су был частью сборной, ставшей победительницей футбольного турнира на Азиатских играх в 2014 году. Защитник подал поддельные документы, согласно которым он провел 200 часов на общественных работах.
27-летний игрок обороны выступает за сборную с 2013 года. В составе национальной команды он провел 38 матчей и забил три гола.