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21:41 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России победила команду ОАЭ в товарищеском матче

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские футболисты-пляжники одержали победу над сборной ОАЭ в товарищеском матче.

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Встреча, прошедшая в Дубае, завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян, в составе которых забили Артур Папоротный, Юрий Крашенинников, Андрей Новиков и Борис Никоноров.

Накануне россияне с аналогичным счетом победили в спарринге японцев.

Сборная России в ОАЭ готовится к матчам Межконтинентального кубка, где она сыграет в группе В вместе с командами Таити, США и Ирана. Турнир стартует 6 ноября.

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