Сборная России победила команду ОАЭ в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Дубае, завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян, в составе которых забили Артур Папоротный, Юрий Крашенинников, Андрей Новиков и Борис Никоноров.

Сборная России в ОАЭ готовится к матчам Межконтинентального кубка, где она сыграет в группе В вместе с командами Таити, США и Ирана. Турнир стартует 6 ноября.