Луческу не хочет проводить товарищеский матч со сборной Украины в Днепре
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу отказывается ехать в Днепр для проведения товарищеского матча с Украиной.
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу отказывается ехать в Днепр для проведения товарищеского матча с Украиной.
Как сообщает Tribuna со ссылкой на «Профутбол», румынский специалист высказал требования Федерации футбола Турции, чтобы провести матч не на территории Украины.
Турецкая федерация должна будет компенсировать расходы Федерации футбола Украина, если игра не состоится. Они не хотят идти навстречу Луческу, поскольку не хотят заплатить большую сумму денег.
Матч запланирован на 20 ноября на «Днепр Арене». Ранее сообщалось о возможном проведении встречи в Турции.
Сборная Турции является соперником сборной России по Лиги наций УЕФА.