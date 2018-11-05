Черчесов: Абсолютно не согласен с тем, что Германия в глубоком кризисе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о товарищеском матче со сборной Германии.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о товарищеском матче со сборной Германии.
Он считает, что соперник не находится в кризисе, несмотря на последние неудачи.
— Германия находится в глубоком кризисе? Абсолютно не согласен. Мы отсматриваем все игры, они играют в свой футбол, достаточно современны, мощный. Конечно, если брать результат, то он у них был отрицательный, — сказал тренер
Матч Германия — Россия состоится в 15 ноября в Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени.