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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов: Абсолютно не согласен с тем, что Германия в глубоком кризисе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о товарищеском матче со сборной Германии.

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Источник: Reuters
Футбол
Товарищеские матчи 2018
15.11.2018, 22:45
Германия
-Россия-

Он считает, что соперник не находится в кризисе, несмотря на последние неудачи.

— Германия находится в глубоком кризисе? Абсолютно не согласен. Мы отсматриваем все игры, они играют в свой футбол, достаточно современны, мощный. Конечно, если брать результат, то он у них был отрицательный, — сказал тренер пресс-службе РФС. — Но команда в хорошем состоянии. Тем более, в последнем матче они сделали пять замен, новых футболистов подтянули. Очень хороший был матч. Они могли как выиграть, так и проиграть, но в этот раз им не повезло. Так что нас ждет сложный матч.

Матч Германия — Россия состоится в 15 ноября в Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени.

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