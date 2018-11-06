Новый созыв белорусской футбольной «молодежки» сыграет с хорватами

Главный тренер белорусской «молодежки» Людас Румбутис пригласил в состав 20 футболистов:
вратари — Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Максим Плотников («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.
защитники — Артем Шкурдюк («Энергетик-БГУ», Минск), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Илья Лукашевич, Алексей Лаврик (оба — «Минск»), Петр Казанцев («Белшина», Бобруйск), Владислав Глинский («Торпедо», Минск), Константин Кучинский («Лида»);.
полузащитники — Денис Гречиха, Дмитрий Подстрелов (оба — «Днепр», Могилев), Дмитрий Бородин («Смолевичи»), Макс Эбонг («Шахтер», Солигорск), Павел Седько («Динамо-Брест», Глеб Шевченко («Славия-Мозырь»), Антон Новик («ЮАС», Житковичи), Иван Бахар («Минск»);.
нападающие — Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Владислав Федосов, Артем Концевой (оба — «Днепр», Могилев).
Спарринги белорусских и хорватских футболистов состоятся 14 и 16 ноября в Загребе.