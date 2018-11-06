Новый созыв белорусской футбольной «молодежки» сыграет с хорватами

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси (U-21) нового созыва, составленная из игроков не старше 1998 года рождения, проведет два товарищеских матча в гостях у хорватских сверстников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».