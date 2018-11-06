Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Монако
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
22Кружева Миранчука в Черкизове
16:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Лёвом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча с Германией опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с наставником немецкой команды Йоахимом Лёвом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Недавно завтракали с Йоахимом Лёвом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительными, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжёлый матч», — говорится в сообщении Черчесова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Контрольный матч между сборными Германии и России состоится 15 ноября в Лейпциге. Спустя пять дней, 20 ноября, российская национальная команда встретится со Швецией в рамках группового этапа Лиги наций, игра пройдёт в Сольне.

Накануне, 5 ноября, Черчесов объявил состав сборной России на предстоящие матчи.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Жена Александра Овечкина восхитила американцев!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«Локо» и Головин, «Барса» и Неймар, ПСЖ и Гризманн: анонс игр ЛЧ
Команда Черчесова: кто поборется за выход в элиту Лиги наций
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде
Объявлены лауреаты премии «Герои Хоккея»
Нурмагомедов получил высшую награду Дагестана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь