Черчесов опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Лёвом
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча с Германией опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с наставником немецкой команды Йоахимом Лёвом.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии контрольного матча с Германией опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с наставником немецкой команды Йоахимом Лёвом.
«Недавно завтракали с Йоахимом Лёвом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительными, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжёлый матч», — говорится в сообщении Черчесова.
Контрольный матч между сборными Германии и России состоится 15 ноября в Лейпциге. Спустя пять дней, 20 ноября, российская национальная команда встретится со Швецией в рамках группового этапа Лиги наций, игра пройдёт в Сольне.
Накануне, 5 ноября, Черчесов объявил состав сборной России на предстоящие матчи.