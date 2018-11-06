Черчесов опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Лёвом

«Недавно завтракали с Йоахимом Лёвом в Лондоне. Он тренер высокого уровня. Результаты немецкой сборной были в последнее время неудовлетворительными, но качество игры при этом было очень высоким. Нам предстоит тяжёлый матч», — говорится в сообщении Черчесова.