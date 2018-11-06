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18:30 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Бразилии обыграла испанцев на Межконтинентальном кубке

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сборная Бразилии переиграла команду Испании в матче группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит Дубае.

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Встреча группы А, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:2 в пользу бразильцев.

В другом матче группы команда хозяев — ОАЭ — уступила сборной Египта со счетом 1:3.

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