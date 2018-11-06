Сборная Бразилии обыграла испанцев на Межконтинентальном кубке
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сборная Бразилии переиграла команду Испании в матче группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит Дубае.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сборная Бразилии переиграла команду Испании в матче группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит Дубае.
Встреча группы А, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 5:2 в пользу бразильцев.
В другом матче группы команда хозяев — ОАЭ — уступила сборной Египта со счетом 1:3.