Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Монако0
Брюгге0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Црвена Звезда0
Ливерпуль0
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шальке-04
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
20:32 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России обыграла команду Таити на Межконтинентальном кубке

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над командой Таити на групповом этапе Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 7:6 в пользу россиян. В составе российской команды по два мяча забили Федор Земсков и Артур Папоротный, еще по разу отличились Антон Шкарин, Борис Никоноров и голкипер Максим Чужков.

В следующем матче турнира россияне 7 ноября встретятся с командой США.

Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева, Загитова или Туктамышева: Плющенко оценил, кто сильнее
Пять причин пойти на футбол от Вики Лопыревой
Единственный русский Месси. Аршавин близок к завершению карьеры
«ЦСКА не надо снисхождений». Акинфеев и Гончаренко перед битвой
Квят станет первым номером. В «Торо Россо» определились
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при
Шарапова заняла третье место по сумме призовых за карьеру
Объявлены лауреаты премии «Герои Хоккея»
Нурмагомедову и его отцу вручили государственные награды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь