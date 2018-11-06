Сборная России обыграла команду Таити на Межконтинентальном кубке

Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 7:6 в пользу россиян. В составе российской команды по два мяча забили Федор Земсков и Артур Папоротный, еще по разу отличились Антон Шкарин, Борис Никоноров и голкипер Максим Чужков.