Сборная России обыграла команду Таити на Межконтинентальном кубке
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над командой Таити на групповом этапе Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу стартовала с победы над командой Таити на групповом этапе Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае.
Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 7:6 в пользу россиян. В составе российской команды по два мяча забили Федор Земсков и Артур Папоротный, еще по разу отличились Антон Шкарин, Борис Никоноров и голкипер Максим Чужков.
В следующем матче турнира россияне 7 ноября встретятся с командой США.