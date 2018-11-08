Саутгейт: Руни не выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч с США

«Он не выступит под 10-м номером, так как не начнёт матч в стартовом составе. Что касается капитанской повязки, то последний раз, когда Уэйн выходил на поле, Хендерсон сразу же передал ему повязку. Полагаю, что в этот раз всё будет зависеть от ситуации на поле и от игроков. Для меня этот вопрос не является принципиальным», — цитирует Саутгейта Sky Sports.