Саутгейт: Руни не выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч с США
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни начнёт товарищескую встречу с США на скамейке запасных.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни начнёт товарищескую встречу с США на скамейке запасных.
«Он не выступит под 10-м номером, так как не начнёт матч в стартовом составе. Что касается капитанской повязки, то последний раз, когда Уэйн выходил на поле, Хендерсон сразу же передал ему повязку. Полагаю, что в этот раз всё будет зависеть от ситуации на поле и от игроков. Для меня этот вопрос не является принципиальным», — цитирует Саутгейта Sky Sports.
Матч в честь Руни пройдёт 15 ноября на стадионе «Уэмбли» в поддержку благотворительного фонда 33-летнего футболиста. Для Уэйна эта встреча станет 120-й и последней в составе сборной Англии.
Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году. Всего он провёл за национальную команду 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в её истории.