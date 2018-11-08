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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Саутгейт: Руни не выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч с США

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни начнёт товарищескую встречу с США на скамейке запасных.

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Источник: AP 2018

«Он не выступит под 10-м номером, так как не начнёт матч в стартовом составе. Что касается капитанской повязки, то последний раз, когда Уэйн выходил на поле, Хендерсон сразу же передал ему повязку. Полагаю, что в этот раз всё будет зависеть от ситуации на поле и от игроков. Для меня этот вопрос не является принципиальным», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Матч в честь Руни пройдёт 15 ноября на стадионе «Уэмбли» в поддержку благотворительного фонда 33-летнего футболиста. Для Уэйна эта встреча станет 120-й и последней в составе сборной Англии.

Руни завершил выступления за сборную Англии в 2016 году. Всего он провёл за национальную команду 119 матчей, забил 53 гола и является лучшим бомбардиром в её истории.

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