Сборные Бразилии и Египта вышли в полуфинал Межконтинентального кубка

В четверг в третьем туре группы В бразильцы со счетом 9:1 обыграли команду ОАЭ, а египтяне — испанцев (7:6).

Бразильцы заняли в группе первое место, египтяне стали вторыми. В группе А выход в плей-офф оформили команды России и Ирана, которые в личной встрече выявят победителя группы.