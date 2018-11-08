Сборные Бразилии и Египта вышли в полуфинал Межконтинентального кубка
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сборные Бразилии и Египта вышли в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае (ОАЭ).
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сборные Бразилии и Египта вышли в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В четверг в третьем туре группы В бразильцы со счетом 9:1 обыграли команду ОАЭ, а египтяне — испанцев (7:6).
Бразильцы заняли в группе первое место, египтяне стали вторыми. В группе А выход в