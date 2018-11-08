Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спартак0
Рейнджерс0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Рапид В0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аполлон0
Айнтрахт Ф0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лацио0
Марсель0
Футбол. Еврокубки
20:55
Мальме
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Генк0
Бешикташ0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Краснодар0
Стандард Л0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Акхисар БС0
Севилья0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо К0
Ренн0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
БАТЭ0
Челси0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Види0
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Цюрих
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Русенборг
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Бордо
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
23:00
Ворскла
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
18:50
Фенербахче2
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана2
Яблонец1
Все события
Фоторепортажи
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
19:57 (мск), источник: Р-Спорт

Сборные Бразилии и Египта вышли в полуфинал Межконтинентального кубка

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сборные Бразилии и Египта вышли в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Наверх

В четверг в третьем туре группы В бразильцы со счетом 9:1 обыграли команду ОАЭ, а египтяне — испанцев (7:6).

Бразильцы заняли в группе первое место, египтяне стали вторыми. В группе А выход в плей-офф оформили команды России и Ирана, которые в личной встрече выявят победителя группы.

Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Вторая после Туктамышевой: еще одна российская фигуристка, которая любит похулиганить
Красавица-теннисистка подразнила читателей снимком из новой фотосессии
«Спартак» может уехать из России в Суперлигу
СМИ: Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлен
Евгений Малкин не будет наказан за силовой прием на Ти Джее Оши
Халк — император Поднебесной. Как он одел «Шанхай» в золото
Марио Фернандес в восьмой раз получил травму головы
«Спартак» принимает «Рейнджерс» (трансляция)
Россия играет с Финляндией в матче Еврохоккейтура (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь