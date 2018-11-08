Россияне сыграют с бразильцами в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

В составе российской команды голы забили Кирилл Романов (28-я минута) и Федор Земсков (29), у иранцев отличились Амир Акбари (11), Саед Пирамун (12) и Хамид Бехзадпур (32). Обе сборные обеспечили себе участие в полуфинале за тур до окончания группового этапа. В итоге сборная Ирана заняла первое место в группе B, набрав 9 очков, россияне — второе (6), третьей стала сборная Таити (2), которая ранее в дополнительное время обыграла команду США (7:6), ставшую четвертой (0).

В группе А первое место заняла сборная Бразилии, второй стала команда Египта. В полуфинале Межконтинентального кубка пройдут матчи Бразилия — Россия и Иран — Египет. Сборные Таити, США, ОАЭ и Испании разыграют 5−8-е места.

Соревнования завершатся 10 ноября.