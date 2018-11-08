Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Цюрих
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Русенборг
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Бордо
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
23:00
Ворскла
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Спартак4
Рейнджерс3
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Генк1
Бешикташ1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Види1
ПАОК0
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В0
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
20:55
Аполлон2
Айнтрахт Ф3
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио2
Марсель1
Футбол. Еврокубки
20:55
Мальме1
Сарпсборг 081
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар2
Стандард Л1
Футбол. Еврокубки
20:55
Акхисар БС2
Севилья3
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К3
Ренн1
Футбол. Еврокубки
20:55
БАТЭ0
Челси1
Футбол. Еврокубки
18:50
Фенербахче2
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана2
Яблонец1
Все события
Фоторепортажи
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
21:07 (мск), источник: ТАСС

Россияне сыграют с бразильцами в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

ТАСС, 8 ноября. Сборная России по пляжному футболу проиграла команде Ирана со счетом 2:3 в матче третьего тура группового этапа Межконтинентального кубка. Турнир проходит в Дубае.

Наверх

В составе российской команды голы забили Кирилл Романов (28-я минута) и Федор Земсков (29), у иранцев отличились Амир Акбари (11), Саед Пирамун (12) и Хамид Бехзадпур (32). Обе сборные обеспечили себе участие в полуфинале за тур до окончания группового этапа. В итоге сборная Ирана заняла первое место в группе B, набрав 9 очков, россияне — второе (6), третьей стала сборная Таити (2), которая ранее в дополнительное время обыграла команду США (7:6), ставшую четвертой (0).

В группе А первое место заняла сборная Бразилии, второй стала команда Египта. В полуфинале Межконтинентального кубка пройдут матчи Бразилия — Россия и Иран — Египет. Сборные Таити, США, ОАЭ и Испании разыграют 5−8-е места.

Соревнования завершатся 10 ноября.

Межконтинентальный кубок проходит в восьмой раз. Сборная России выигрывала турнир трижды (2011, 2012, 2015), дважды российские футболисты занимали второе место (2013, 2014), в 2016 году стали бронзовыми призерами. В прошлом году россияне впервые в истории не смогли завоевать медали турнира.

Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
«Спартак» может уехать из России в Суперлигу
СМИ: Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлен
Сборная России начала сезон с победы, обыграв никакущих финнов
На обочине. Россия осталась на четыре года без большого биатлона
Марио Фернандес в восьмой раз получил травму головы
«Бордо» принимает «Зенит» в Лиге Европы (трансляция)
Лига Европы: момент истины для российских клубов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь