Россияне сыграют с бразильцами в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

В составе российской команды голы забили Кирилл Романов (28-я минута) и Федор Земсков (29), у иранцев отличились Амир Акбари (11), Саед Пирамун (12) и Хамид Бехзадпур (32). Обе сборные обеспечили себе участие в полуфинале за тур до окончания группового этапа. В итоге сборная Ирана заняла первое место в группе B, набрав 9 очков, россияне — второе (6), третьей стала сборная Таити (2), которая ранее в дополнительное время обыграла команду США (7:6), ставшую четвертой (0).
В группе А первое место заняла сборная Бразилии, второй стала команда Египта. В полуфинале Межконтинентального кубка пройдут матчи Бразилия — Россия и Иран — Египет. Сборные Таити, США, ОАЭ и Испании разыграют 5−8-е места.
Соревнования завершатся 10 ноября.
Межконтинентальный кубок проходит в восьмой раз. Сборная России выигрывала турнир трижды (2011, 2012, 2015), дважды российские футболисты занимали второе место (2013, 2014), в 2016 году стали бронзовыми призерами. В прошлом году россияне впервые в истории не смогли завоевать медали турнира.