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16:27 (мск), источник: ТАСС

Нойер, Мюллер и Ройс вошли в состав сборной Германии на матчи с голландцами и россиянами

ТАСС, 9 ноября. Вратарь мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер, его одноклубник нападающий Томас Мюллер и полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вошли в состав сборной Германии на матч Лиги наций с командой Нидерландов и товарищескую встречу против сборной России. Об этом сообщает пресс-служба немецкой сборной.

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Источник: AFP 2018

Отмечается, что тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Лёвом решил дать время для отдыха полузащитнику мадридского «Реала» Тони Кроосу, который присоединится к команде 16 ноября, на следующий день после матча со сборной России.

Футбол
Товарищеские матчи 2018
15.11.2018, 22:45
Германия
-Россия-

Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: вратари Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал», Англия), Кевин Трапп («Айнтрахт»); защитники Маттиас Гинтер («Боруссия», Мёнхенгладбах), Йонас Хектор («Кельн»), Матс Хуммельс, Никлас Зюле (оба — «Бавария»), Тило Керер (ПСЖ, Франция), Антонио Рюдигер («Челси», Англия), Нико Шульц («Хоффенхайм»), Джонатан Та («Байер»); полузащитники Юлиан Брандт, Кай Хаверц (оба — «Байер»), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих (все — «Бавария»), Тони Кроос («Реал», Испания), Марко Ройс («Боруссия», Дортмунд), Себастьян Руди («Шальке»), Лерой Сане («Манчестер Сити», Англия); нападающие Томас Мюллер («Бавария»), Марк Ут («Шальке»), Тимо Вернер («Лейпциг»).

Матч Германия — Россия пройдет в Лейпциге 15 ноября (начало — 22:45 мск). Со сборной Нидерландов немцы встретятся 19 ноября.

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