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18:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Валенсии» Марселино: Черышев не поедет в сборную России

Главный тренер «Валенсии» Марселино заявил, что российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев не поедет в сборную России.

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Источник: Reuters

Причина — травма, которую 27-летний форвард получил 20 октября в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1).

— Не могу сказать наверняка, но я думаю, что Черышев не поедет в сборную, — приводит слова Марселино AS. — Он останется здесь, чтобы восстановиться после травмы. Надеюсь, после перерыва он будет в строю.

Напомним, Черышев был вызван в сборную России для участия в ноябрьских матчах: контрольной встрече против Германии (15 ноября) и игре со Швецией в рамках Лиги наций (20 ноября).

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