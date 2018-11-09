Главный тренер «Валенсии» Марселино: Черышев не поедет в сборную России
Главный тренер «Валенсии» Марселино заявил, что российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев не поедет в сборную России.
Главный тренер «Валенсии» Марселино заявил, что российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев не поедет в сборную России.
Причина — травма, которую 27-летний форвард получил 20 октября в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (1:1).
— Не могу сказать наверняка, но я думаю, что Черышев не поедет в сборную, — приводит слова Марселино AS. — Он останется здесь, чтобы восстановиться после травмы. Надеюсь, после перерыва он будет в строю.
Напомним, Черышев был вызван в сборную России для участия в ноябрьских матчах: контрольной встрече против Германии (15 ноября) и игре со Швецией в рамках Лиги наций (20 ноября).