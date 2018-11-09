Сборная Ирана стала первым финалистом Межконтинентального кубка
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сборная Ирана обыграла команду Египта и стала первым финалистом Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае (ОАЭ).
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сборная Ирана обыграла команду Египта и стала первым финалистом Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае (ОАЭ).
Полуфинальная встреча завершилась со счетом 3:1.
В финале сборная Ирана встретится с победителем матча между командами России и Бразилии, проигравший поспорит за бронзовые медали со сборной Египта. Финал и матч за третье место пройдут в субботу.