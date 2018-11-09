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19:33 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Ирана стала первым финалистом Межконтинентального кубка

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сборная Ирана обыграла команду Египта и стала первым финалистом Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае (ОАЭ).

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Полуфинальная встреча завершилась со счетом 3:1.

В финале сборная Ирана встретится с победителем матча между командами России и Бразилии, проигравший поспорит за бронзовые медали со сборной Египта. Финал и матч за третье место пройдут в субботу.

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