Россияне победили бразильцев в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Основное время закончилось со счетом 4:4, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти сильнее оказались россияне — 3:1.

Голы в составе победителей забили Алексей Макаров (7-я минута), Борис Никоноров (13, 39) и Артур Папоротный (19, 25). У бразильцев отличились Бруно Шавьер (25, 30), Датинья (35) и Родриго (36, 37).

В финале турнира, который пройдет 10 ноября, россияне сыграют со сборной Ирана, которая в своем полуфинальном матче победила египтян (3:1).