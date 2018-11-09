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20:41 (мск), источник: ТАСС

Россияне победили бразильцев в полуфинале Межконтинентального кубка по пляжному футболу

ТАСС, 9 ноября. Сборная России по пляжному футболу победила команду Бразилии в полуфинале Межконтинентального кубка. Турнир проходит в Дубае.

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Основное время закончилось со счетом 4:4, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти сильнее оказались россияне — 3:1.

Голы в составе победителей забили Алексей Макаров (7-я минута), Борис Никоноров (13, 39) и Артур Папоротный (19, 25). У бразильцев отличились Бруно Шавьер (25, 30), Датинья (35) и Родриго (36, 37).

В финале турнира, который пройдет 10 ноября, россияне сыграют со сборной Ирана, которая в своем полуфинальном матче победила египтян (3:1).

Межконтинентальный кубок проходит в восьмой раз. Сборная России выигрывала турнир трижды (2011, 2012, 2015), дважды российские футболисты занимали второе место (2013, 2014), в 2016 году стали бронзовыми призерами. В прошлом году россияне впервые в истории не смогли завоевать медали турнира.

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