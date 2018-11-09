Для Черчесова недоступны Фернандес и Смольников. Пора возвращать Паршивлюка
Карпин реанимировал его карьеру.
Карпин реанимировал его карьеру.
В матче с «Ромой» Марио Фернандес получил сотрясение мозга и пропустит около недели, с 21-го октября
Вероятно, тренер в ближайшее время видоизменит заявку. Но обратить пристальное внимание стоит именно на позицию правого фуллбека. В последний год ее застолбил за собой Фернандес, который является одним из лидеров национальной команды. В отличие от других позиций, здесь выбор у Черчесова сильно ограничен. Из самых оптимальных вариантов — 29-летний Сергей Паршивлюк, который показывает, наверное, лучший футбол в своей карьере и готов приносить реальную пользу сборной как игрок основы. Вот несколько доводов за его возвращение:
Карьера Паршивлюка могла быть намного круче — в 22 он стал капитаном «Спартака», при Карпине был игроком основы, прогрессировал… Но все перечеркнули два подряд разрыва крестообразных связок правого колена, которые оставили Сергея вне игры почти на два года. Годы, когда футболист должен максимально прогрессировать, Паршивлюк пропустил. А когда вернулся, оказался не нужен Дмитрию Аленичеву. За чемпионством родной команды он наблюдал уже из Махачкалы.
Там он постепенно набирал кондиции, но по полной заиграл только с приходом любимого тренера в «Ростов». Притом о перспективах команды Паршивлюк говорил еще в декабре 2017-го года.
«Думаю, всем понравится игра, которую Карпин поставит команде».
Также он говорил, что с Карпиным ему всегда работалось комфортнее всего. А еще благодаря нему он вырос как футболист и получает удовольствие от футбола. В общем, Сергей оказался у своего тренера, который дал ему шанс реанимировать карьеру. Старательный Паршивлюк им воспользовался и теперь входит в топ-5 лучших игроков правого фланга РПЛ по версии InStat. Он — 13-й футболист лиги по числу передач в штрафную, очень старателен и активен в атаке. В общем, надежный и опытный игрок, который находится в хорошей форме. Не Фернандес, конечно, но отличная замена.
Наверное, самая сильная черта Паршивлюка. Сложно вспомнить матч, который он полностью провалил. По словам первых тренеров Сергея, он никогда не выделялся на фоне сверстников, потому приходилось пробивать себе дорогу трудоспособностью и старательностью. Вот что говорит тренер школы «Спартака» Александр Пискарев, который работал с Паршивлюком:
«Он стабильно играет. В этом суть. Стабильность позволяет тренеру рассчитывать на игрока на долгой дистанции. Это ценится. Грубо говоря, меньше тройки не сыграет. Паршивлюк — стабильный игрок. Не без ошибок, но и без откровенных провалов. На него можно положиться».
Фернандес также всегда давал стабильность (кроме тех провальных контрольных игр перед ЧМ), у Черчесова, походе, никогда не было сомнений по поводу кандидата на эту позицию. В сравнении с авантюризмом Смольникова в выездных играх с сильными соперниками, против которых придется много обороняться, Паршивлюк придется очень кстати.
Паршивлюк в юности играл на краю атаки, знает, как атаковать. Позже он был переведен в оборону и сосредоточился на прокачке надежности. В «Спартаке» Сергей играл преимущественно в схеме с четырьмя защитниками, которую сейчас использует и сборная. Карпин использует модель 3−5−2, в которой Паршивлюк исполняет роль правого латераля и закрывает весь фланг.
Теперь он гораздо чаще атакует — 16 ударов по воротам за сезон (у Фернандеса 6, у Смольникова — 9), 16 место по числу навесов в РПЛ. Но при этом Паршивлюк сохранил надежность в обороне — 73% успешных отборов, у Марио — 69%). Да, Сергея больше страхуют в силу специфики тактики «Ростова» и высокого уровня Сверрира Ингасона, который в тройке играет ближе к правому флангу и страхует Паршивлюка. Но сути это не меняет.
В общем, с закрытием своего фланга он должен справиться при должной подстраховке, а что касается атаки, тут, конечно, с продуктивностью все будет не так классно, как при Фернандесе. Паршивлюк уступает Марио в скорости и техническом оснащении, за 13 туров забил всего один гол и сделал один ассист. «Ростов» одинаково задействует оба фланга — по 30 атак с каждого в среднем за матч. Только вот по ударам значительная разница — 2,8 после атак с левого и 1,8 — с правого.
Паршивлюк больше заточен наподачи — как после включений по бровке, где они создают ширину со Скопинцевым…
Так и из полуфлангов, куда он порой смещается.
Там, где Фернандес мог пойти в обводку, Паршивлюк, скорее всего, будет навешивать. Зато Паршивлюк здорово умеет исполнять другую фишку Марио — включаться в штрафную при атаках с правого фланга под подачу. В таком стиле он забил гол ЦСКА.
Вряд ли Сергей будет регулярно исполнять такое у ворот Нойера или Ольсена, но за надежность на правом фланге можно будет не переживать. Лучшего кандидата с нужным паспортом на эту позицию в России нет. И если даже Кирилл Набабкин на правом фланге больше впечатлил Черчесова, то Паршивлюк по совокупности своего прогресса достоин хотя бы попасть в заявку. Он заслужил.